Semaine de tous les dangers pour les technos en Bourse

La quasi-correction boursière vécue durant la fin de semaine dernière a particulièrement affecté les titres du secteur technologique. Elle masque toutefois un déclin plus prolongé des technos en Bourse. Plus particulièrement des technos canadiennes, dont la valeur a chuté de 30 % à Toronto depuis les sommets de l’été dernier. Est-ce inquiétant ?

La Financière Banque Nationale répond par la négative. Dans une note aux investisseurs, les analystes Richard Tse et John Chao parlent plutôt d’un retour à la normale pour une bonne partie du secteur technologique canadien. « Il y a certainement un certain désintérêt du marché envers les titres technologiques, écrivent-ils. Pourtant, les bases économiques pour ces sociétés n’ont pas changé. Doit-on revoir nos prévisions à la baisse compte tenu de la chute actuelle ? Nous ne le pensons pas. »

Au Nasdaq, l’indice composé de la Bourse technologique new-yorkaise a effacé ces derniers jours tous les gains accumulés depuis mai 2021. On peut même reculer à la mi-janvier 2021 si on fait exception d’une légère embellie associée à un premier déconfinement printanier qui aura été d’une relative courte durée.

Il y a certainement eu quelques sommets et records atteints par les géants technologiques depuis. La capitalisation d’Apple a touché les 3000 milliards $US au début de 2022 et la société californienne était talonnée par Microsoft à 2500 milliards $US. Aux États-Unis, six des dix plus grandes sociétés cotées en Bourse sont toujours du secteur technologique. Chez nous, la spécialiste du commerce électronique Shopify, qui était pendant un temps au sommet des sociétés boursières canadiennes, a descendu au troisième échelon, derrière la Banque Royale et la Toronto Dominion.

Le meilleur (probablement) à venir

Les experts de la Banque Nationale estiment que les turbulences des derniers jours, voire des derniers mois, ne sont que temporaires et qu’à plus long terme, l’investisseur patient se remettra de la dépression observée. Des sociétés comme Shopify ou la montréalaise Lightspeed « continuent d’être des leaders dans leur marché respectif » et représenteraient ces jours-ci plutôt de bonnes occasions d’investissement, vu leur cours actuel, croient-ils.

Selon eux, 2022 se présente comme une meilleure année pour les acheteurs que pour les vendeurs pour une autre raison : l’inflation élevée des derniers mois. Elle devrait entraîner une hausse rapide des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année. Historiquement, plus les taux d’intérêt sont élevés, plus la valeur des titres technologiques est basse. « Nous sommes d’avis que nous verrons apparaître de bonnes occasions d’investissement dans le secteur en 2022, surtout à long terme », résument les analystes de la Banque Nationale.

La volatilité n’aide pas non plus, ajoutent-ils. Le fameux indice VIX de volatilité boursière se porte actuellement très bien. Il flirte ces jours-ci avec les sommets des deux dernières années. Ce qui, sauf pour les spéculateurs un peu cyniques, n’est pas exactement une bonne nouvelle, puisque cet indice incarne un certain pessimisme, sinon de l’incertitude au sein des investisseurs.

IBM, le canari dans la mine ?

À condition que la semaine en cours ne fasse pas entièrement chavirer le navire. Si le mouvement de liquidation amorcé lors de la publication par Netflix jeudi dernier de résultats trimestriels fort décevants se poursuit cette semaine, cet optimisme boursier pourrait être de courte durée.

D’ici vendredi, Apple, AMD, Intel et Tesla publieront tour à tour leurs propres résultats trimestriels respectifs. La nature de ces résultats sera déterminante pour l’évolution de la Bourse au cours des prochains jours. À plus long terme, les analystes attendent avec impatience les prévisions de leurs dirigeants pour le trimestre et l’année à venir pour se faire une idée définitive sur la santé économique du secteur.

C’était d’abord à IBM et à Microsoft de partager, mardi, leurs résultats, et la réaction des marchés semble confirmer la nervosité des investisseurs. IBM a connu au dernier trimestre la plus forte croissance de ses ventes en dix ans. Cela a entraîné une hausse de son titre en Bourse, un entrain refroidi par le refus de son p.-d.g., Arvind Krishna, de faire des prévisions de croissance pour le bénéfice par action de sa société.

Microsoft a aussi vu ses revenus bondir de 20 % par rapport au même trimestre l’an dernier. Malgré tout, son titre a continué de baisser après la fermeture des Bourses mardi soir. L’inflation élevée et l’approvisionnement incertain en composants électroniques pour encore au moins un an essoufflent les investisseurs.

Si aucune techno cette semaine ne déclare terminée cette pénurie de composants, les marchés continueront d’être turbulents encore longtemps, prédisent les analystes. Vu l’habituelle similarité de l’évolution des Bourses canadiennes et américaines, s’il fallait que les résultats attendus sur Wall Street cette semaine déçoivent, c’est tout le secteur technologique nord-américain qui pourrait en faire les frais.