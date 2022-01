Ottawa exhorté à lâcher du lest sur l’obligation vaccinale des camionneurs

Des dirigeants d’entreprises exhortent Ottawa à assouplir sa politique de vaccination obligatoire imposée aux camionneurs transfrontaliers afin de soulager la congestion de la chaîne d’approvisionnement avec les États-Unis.

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu lundi cette obligation en affirmant qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes, expliquant que la COVID-19 elle-même est le plus grand risque pour l’économie canadienne.

La politique, qui est entrée en vigueuraprès la fin d’une exemption le 15 janvier, signifie que les camionneurs long-courriers canadiens doivent désormais être vaccinés contre la COVID-19 pour éviter une quarantaine de deux semaines après avoir traversé la frontière, tandis que les camionneurs non canadiens non vaccinés se verront refuser l’entrée.

Les États-Unis ont fait entrer en vigueur samedi leur propre politique de vaccination obligatoire pour les camionneurs, ce qui signifie que les camionneurs canadiens non vaccinés ne pourront pas non plus se rendre au sud de la frontière.

Dans des déclarations distinctes, la Chambre de commerce du Canada et la Coalition des manufacturiers duCanada ont exhorté M. Trudeau à reculer. Le président de la Chambre, Perrin Beatty, a déclaré à La Presse canadienne que, même si « nous sommes fortement favorables à la vaccination du plus grand nombre de personnes possible », le gouvernement devrait accorder plus de temps avant d’imposer l’obligation aux camionneurs. « Jusqu’à présent, les gouvernements considéraient les camionneurs comme fournissant un service essentiel, qui a permis aux chaînes d’approvisionnement de fonctionner même pendant les vagues les plus graves de la pandémie », a déclaré M. Beatty dans une réponse écrite aux questions.

M. Beatty a cependant déclaré que le gouvernement n’avait pas présenté de statistiques indiquant que les camionneurs sont une source majeure de cas de COVID-19 au Canada. Ni le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ni l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, n’ont été en mesure de fournir des données sur la COVID-19 et les camionneurs lorsque la demande leur a été faite la semaine dernière au comité de la santé de la Chambre des communes.

La Coalition des manufacturiers du Canada, qui représente plus de trente associations professionnelles manufacturières, a appelé à l’abandon complet de l’obligation vaccinale après avoir rencontré vendredi le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne.