Les marchés européens tombent, Wall Street s’en sort

Déjà fragilisées la semaine précédente, les Bourses européennes ont dévissé lundi tandis que Wall Street a, in extremis, tiré son épingle du jeu face aux tensions russo-américaines en Ukraine, à la veille d’une réunion de la Réserve fédérale américaine.

L’Europe a chuté tous azimuts : Paris (-4 %), Francfort (-3,8 %), Milan (-4 %) et Londres (-2,6 %). Les Bourses nordiques ont également dévissé à Stockholm -3,9 %, Copenhague -3,5 %, Helsinki -4,4 % et Oslo -3,5 %.

À New York, Wall Street était en passe de connaître son pire mois de janvier de l’histoire, avec un Dow Jones en repli de 3 % et le Nasdaq en chute de 5 %, lorsqu’une heure avant la clôture, les investisseurs sont revenus en masse pour acheter à la baisse. Le Dow Jones a ainsi pu terminer en hausse de 0,3 %. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,6 % et le S&P 500 de 0,3 %.

À Toronto, l’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 50,09 points à 20 571,30, mais affichait plus tôt dans la séance un recul de plus de 700 points. À son creux de lundi, le parquet torontois montrait un recul de 7,6 % par rapport à son plus récent sommet, ce qui représentait sa pire chute depuis le début de la pandémie.

Les 11 secteurs du TSX étaient en baisse pendant la plus grande partie de la journée, mais ceux des technologies de l’information, de la consommation de base, de la consommation discrétionnaire et de la santé ont malgré tout terminé la séance de lundi sur une note positive. Le secteur de la technologie a avancé de 1,8 %. Le groupe de l’énergie a pour sa part encaissé le plus grand revers, retraitant de 1,5 %.

« Le risque géopolitique accru aggrave l’anxiété des investisseurs et pèse sur les actifs à risque », notamment les actions liées aux matières premières, commente Craig Erlam, analyste chez Oanda. « La semaine pourrait être décisive pour les marchés, avec la réunion de la Réserve fédérale américaine mercredi, les gros résultats technologiques et les tensions continues à la frontière entre l’Ukraine et la Russie », poursuit-il.

L’OTAN a annoncé qu’il plaçait des forces en attente et envoyait des navires et des avions de combat pour renforcer ses défenses en Europe de l’Est sur fond de craintes d’une invasion russe en Ukraine.

Volant au secours des marchés financiers, la Banque centrale russe a annoncé la suspension de l’achat de devises étrangères, après une importante chute des indices boursiers du pays et du cours du rouble.

Hausse des taux

La Banque centrale américaine (Fed) se prépare quant à elle à relever ses taux directeurs pour lutter contre la flambée des prix, et décidera, lors de sa réunion mardi et mercredi, du rythme et de l’ampleur du mouvement.

À Wall Street le rebond de la dernière heure pour les indices « montre que le marché était survendu », a commenté Karl Haeling de LBBW. De nombreuses actions vedette sont tombées en séance à leur plus bas niveau de l’année, comme Twitter, qui perdait plus de 7 % avant de terminer positive de 0,7 % à 35,06 dollars. « C’est essentiellement pour cela que le marché a rebondi », a jugé Karl Haeling. « On avait épuisé les ventes mais je ne suis pas tout-à-fait sûr qu’on ait atteint un plancher », a-t-il indiqué estimant que la Bourse de New York devrait réagir « fortement dans un sens ou dans l’autre après la Fed » mercredi.

Un éclair soudain

Avant la reprise tardive, le stratège en investissement Angelo Kourkafas, de la firme Edward Jones, a décrit la journée comme un « éclair soudain ». « Nous avons vu des ventes assez aveugles et une certaine panique, ce qui est généralement le type de conditions qui marquent un creux ou un soutien à court terme. Nous verrons si cela se produit », a-t-il affirmé lors d’une entrevue.

Le sentiment d’investissement s’est détérioré ces derniers mois en prévision d’un changement de politique des banques centrales vers un resserrement monétaire et des hausses de taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, après avoir utilisé des mesures de relance pour lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19.

La Réserve fédérale des États-Unis et la Banque du Canada devraient dévoiler au moins une partie de leur plan à cet égard mercredi.

Alors que les résultats financiers d’entreprises pour le quatrième trimestre ont, jusqu’à présent, généralement dépassé les attentes, les inquiétudes concernant les marges et les perspectives, d’abord par les banques américaines, ont introduit une certaine prudence quant au fait que la rentabilité sera affectée par la main-d’œuvre et d’autres dépenses, a expliqué M. Kourkafas.

Avec La Presse canadienne