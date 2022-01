La montréalaise Lithion va recycler des batteries en Corée

La technologie de Recyclage Lithion qui lui permet de réutiliser 95 % du contenu des vieilles batteries de véhicules électriques pour en fabriquer de nouvelles a trouvé preneur en Corée. Un important groupe industriel coréen s’engage à bâtir dans le pays deux usines qui transformeront l’équivalent de 20 000 batteries par an en 15 000 tonnes de matériaux entièrement réutilisables.

L’entente d’une valeur de plusieurs millions de dollars est la première du genre pour Lithion et survient au lendemain de l’annonce par la PME d’Anjou de la conclusion d’une étape de financement d’un montant de 125 millions de dollars. Le principal investisseur de cette étape est également de Corée. Il s’agit du gestionnaire de fonds IMM Investment, dont le portefeuille de placements est évalué à 5 milliards $US. Fondaction, le fonds d’investissement affilié à la CSN, fait aussi partie des nouveaux investisseurs.

La somme amassée permettra à Lithion d’ériger dès cette année dans l’est de Montréal trois nouvelles constructions : une usine de traitement des batteries usées, une deuxième usine de transformation des matériaux tirés de ce traitement en matériaux réutilisables et un centre de développement technologique. En parallèle, l’entreprise supervisera la construction en Corée de deux usines semblables à celles qu’elle prévoit ouvrir ici, à une exception près : Lithion vend en fait sa technologie à l’exploitant de ces usines, un consortium spécialisé en construction et en environnement appelé IS Dongseo.

« Nous lui vendons les composants, puis nous lui vendons sous licence les droits d’utiliser notre technologie, et nous fournissons également le soutien technique par la suite », explique le président et chef de la direction de Recyclage Lithion, Benoît Couture. « [Cette entente] est une excellente nouvelle pour nous, car IS Dongseo nous a choisis après avoir passé six mois à tester et à comparer les différentes technologies de recyclage déjà existantes partout dans le monde. »

Lithion a mis au point un procédé en deux temps de démantèlement puis de traitement des matériaux contenus dans les batteries aux ions de lithium des véhicules électriques. La première étape consiste à récupérer le plastique et les métaux traditionnels contenus dans ces composants : aluminium, cuivre et acier. La seconde consiste à transformer le mélange de matériaux plus stratégiques qui vont à peu près exclusivement dans la fabrication de batteries neuves : lithium, cobalt, manganèse, graphite, etc.

Comme la matière première se trouve sous le capot de véhicules électriques qui circulent principalement dans les grands centres urbains, Lithion a conçu une technologie qui peut s’utiliser dans ce genre d’environnement. « C’est comme exploiter une mine urbaine, excepté qu’on n’émet que très peu de gaz polluants, illustre M. Couture. Et on évite d’avoir à creuser d’autres mines, des vraies, pour produire ces métaux. »

Vingt-cinq usines en 2035

Il existe à l’heure actuelle très peu de concurrence pour Lithion dans le marché du recyclage des batteries destiné au secteur du transport. Ses rivaux les plus sérieux recourent à une technologie vétuste, ou alors ils en sont à un stade préliminaire de mise au point. « On a au moins deux ans d’avance », estime Benoît Couture.

Cela permet à l’entreprise montréalaise de voir grand. Son objectif est de compter vingt-cinq usines dans le monde d’ici 2035, dont deux au Québec, dix en Europe et cinq en Asie. « Le téléphone ne dérougit pas, si bien que notre défi est plutôt de temporiser pour éviter d’avoir à construire toutes ces usines en même temps », affirme le président de Lithion.

« Nous avons des discussions avancées avec des recycleurs nord-américains, et l’intérêt est au moins aussi grand en Europe. On ne pensait pas développer le marché asiatique aussi rapidement, mais c’est là qu’on aura notre premier partenaire ! »

La recherche de partenaires sera la clé pour Lithion, qui a mis au point une technologie recherchée, mais pour laquelle il faut construire des usines nécessitant des investissements importants. Pour mettre la touche finale au projet d’érection de sa deuxième usine à Montréal, l’entreprise prévoit déjà qu’il lui faudra boucler une étape de financement additionnelle afin d’amasser entre 200 et 300 millions de dollars.

« La bonne nouvelle, c’est que notre plan est viable même si on n’occupe que 15 % du marché mondial du recyclage de batteries », dit Benoît Couture. Il y a donc de la place pour que d’éventuels concurrents voient le jour sans que cela menace la rentabilité de Lithion, ajoute son président.

Le marché des batteries, lui, n’a pas fini de grossir, vu la demande sans cesse plus urgente du secteur du transport pour des véhicules électriques. « Le recyclage des batteries sera un dossier majeur partout où sont mis en place des plans d’électrification du transport. »

Et comme pratiquement toutes les économies avancées de la planète ont effectivement en place des cibles d’électrification des transports, la demande pour le recyclage de batteries n’a pas fini de croître.