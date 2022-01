L’avenir rapide, local et diversifié de l’alimentation en ligne

Alors que ses revenus et le cours de ses actions baissent, Marché Goodfood mise sur la livraison d’épicerie en ligne pour reprendre sa croissance. De nombreuses entreprises de ce domaine ont toutefois déjà conquis le cœur des consommateurs. Que veulent les Québécois quand vient le temps de se nourrir via Internet ?

Depuis cet automne, Frédérik Lacharité ne va presque plus à l’épicerie. Il commande à la fois des repas prêts à cuisiner et le reste de ses aliments par l’entremise de Goodfood. Depuis que l’entreprise montréalaise a ajouté ce service, il a opté pour la livraison sur demande et reçoit en 30 minutes de quoi se sustenter.

« C’est moins compliqué à planifier. Tu n’as même pas à y penser d’avance. Je peux décider cet après-midi ce que je veux manger ce soir », dit cet enthousiaste, qui détient des actions dans l’entreprise.

Bruno Guillemette, un autre client de Goodfood pour les boîtes repas, ne voit pas l’intérêt de faire son épicerie de cette façon. « Il n’y a pas tout ce que je veux, alors je vais devoir aller à l’épicerie de toute façon. Et je n’ai pas l’habitude de ce service », dit le Montréalais. Annick Morin, de son côté, préfère commander en ligne auprès d’autres épiceries.

Petits centres de distribution

Il sera primordial pour Goodfood de convaincre des gens comme M. Guillemette et Mme Morin de se convertir à son service d’épicerie en ligne. Pour le trimestre qui s’est terminé le 4 décembre dernier, les revenus du spécialiste des mets prêts à cuisiner ont reculé de 15 % par rapport à la même période un an plus tôt, atteignant 77,8 millions de dollars, selon les résultats financiers présentés mardi. À la Bourse de Toronto, l’action de Goodfood a terminé la séance à 3,26 $, en baisse de 0,42 $, soit de 11,4 %, par rapport à la veille.

Il faut dire que la demande pour des boîtes d’aliments en petites portions adaptées aux recettes choisies a connu une croissance fulgurante au début de la pandémie, pour descendre et se stabiliser avec la diminution des restrictions sanitaires. Or, le cofondateur et chef de la direction, Jonathan Ferrari, s’est voulu rassurant lors d’une conférence avec les analystes. Il souligne que seulement huit semaines après le lancement de la livraison en 30 minutes à Montréal et Toronto, le service a près de 13 000 abonnés actifs, dont la moitié sont de nouveaux clients de l’entreprise. Le prix du panier moyen est d’environ 65 $ et il a augmenté de novembre à décembre.

Le service de livraison ne concerne pour le moment qu’une petite partie de ses clients actifs, qui sont 254 000 au pays. Mais l’entreprise y investira beaucoup cette année, notamment avec la création de petits centres de distribution consacrés à la livraison sur demande.

« Selon un sondage qu’on a fait auprès des Canadiens, 85 % des consommateurs voient la livraison sur demande en moins de deux heures comme étant une plus-value, et la majorité de ces gens seraient prêts à changer de détaillant ou de magasin pour avoir une livraison plus rapide », a indiqué M. Ferrari. Or, Goodfood est la première entreprise à promettre des délais de livraison d’épicerie aussi rapides. D’autres, comme Instacart, proposent quant à elles des livraisons le jour même.

Combattre le gaspillage

Est-ce que Goodfood pourra faire sa marque dans ce créneau ? Est-ce que le délai de livraison le plus court est ce que recherchent en premier lieu les consommateurs ?

La présidente et fondatrice de Cook it, un concurrent de Goodfood sur le terrain du prêt à cuisiner, ne croit pas en cette avenue. Judith Fetzer raconte que l’entreprise montréalaise, qui compte aujourd’hui environ 700 employés, a aussi vécu une explosion inégalée de la demande au début de la pandémie. La croissance a ralenti, mais elle se poursuit encore à ce jour, assure-t-elle. Pour la maintenir, Mme Fetzer mise plutôt sur le développement de son offre de produits, comme le prêt-à-manger et la nourriture pour bébés et pour animaux.

« On croit au modèle d’abonnement, qui permet de prévoir la demande et d’éradiquer le gaspillage alimentaire. Sur demande [comme Goodfood], tu as besoin d’avoir en stock des produits à l’infini », a expliqué la femme d’affaires.

En sachant d’avance ce que veulent les consommateurs, Cook it dit réduire le gaspillage puisqu’il commande la quantité exacte de denrées nécessaires auprès des producteurs, qui sont québécois en priorité.

Pour des raisons similaires, les Fermes Lufa, producteurs en serre et marché en ligne, ont aussi décidé récemment de se débarrasser de leur option de commande à la pièce, livrée en quelques jours, pour se concentrer uniquement sur les abonnements hebdomadaires.

Manger local

Selon la directrice des communications de Lufa, Yourianne Plante, la clientèle a essentiellement trois préoccupations : obtenir des aliments locaux, pouvoir faire une épicerie complète et se faire livrer à domicile.

En maintenant le cap sur ces objectifs, notamment en élargissant sa zone de livraison et en offrant davantage de produits, Lufa a stabilisé son nombre de commandes par semaine autour de 25 000.

Plusieurs épiciers virtuels ont fait des constats semblables quant aux souhaits des consommateurs.

« On veut avoir une expansion du nombre de commerces sur notre plateforme. Plus il y aura de commerces, plus le client aura une solution clé en main pour tous ses achats », a commenté Walid Baba-Moussa, cofondateur d’Epipresto, qui propose l’achat et la livraison des produits de niche d’une vingtaine de petits et moyens épiciers de Montréal.

« Nous, c’est 100 % local, a pour sa part indiqué Jonathan L. Bélanger, président fondateur de Maturin, comme à la ferme. On n’essaie pas de piquer des clients à Goodfood. Notre stratégie est d’offrir une expérience unique aux consommateurs en travaillant avec des fermes qui ont des produits différents . »

M. Bélanger fait d’ailleurs remarquer que le marché de l’alimentation est immense et qu’il y a de la place pour plusieurs offres répondant à tous les besoins.

Avec La Presse canadienne