La Fed agira pour contenir l’inflation

Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a promis mardi d’agir « en conséquence » si l’inflation, actuellement à un niveau record, venait à persister au second semestre de cette année, préparant les esprits à un relèvement des taux potentiellement incisif.

M. Powell, qui avait été choisi par l’ancien président Donald Trump et que Joe Biden a décidé de renommer, était auditionné devant le Sénat en vue de la confirmation de son second mandat de quatre ans à la tête de la puissante Réserve fédérale (Fed).

Il a décrit une économie en voie de guérison avec un marché de l’emploi qui « se remet incroyablement rapidement » de la crise dans laquelle la pandémie de COVID-19 l’avait plongé au printemps 2020. Les travailleurs trouvent des emplois facilement, au point que chaque mois, des millions de personnes démissionnent pour occuper un meilleur poste et obtenir un meilleur salaire.

« Jay » Powell a reconnu que le retour au travail d’une partie des salariés restait difficile. De nombreuses offres d’emploi restent vacantes et le chômage des minorités reste aussi très élevé. Mais l’inflation est aujourd’hui la menace la plus préoccupante, a-t-il souligné, justifiant la série de hausses des taux directeurs qui se profile à l’horizon.

« Il est vraiment temps pour nous de commencer à passer d’une situation d’urgence liée à la pandémie à un niveau plus normal », a-t-il opiné. Selon lui, relever les taux ne devrait pas avoir d’impact négatif sur le marché de l’emploi. Au contraire, « l’inflation est une menace sérieuse pour parvenir au plein-emploi », a-t-il noté.

L’approvisionnementsous la loupe

Pour le patron de la Fed, la voie à suivre est toutefois périlleuse, car il va falloir calibrer avec précision le relèvement des taux directeurs. Et il a admis qu’Omicron pourrait avoir un impact important. « Omicron peut vraiment, surtout si la Chine s’en tient à une politique de non-COVID [avec des quarantaines strictes et massives], perturber à nouveau les chaînes d’approvisionnement, bien que cela puisse être plus bref cette fois », a-t-il dit. « Nous surveillons attentivement » la situation.