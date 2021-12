Divisions sur la durée d’isolement des travailleurs malades

Les groupes représentant des entreprises et des travailleurs canadiens ne s’entendent pas sur les périodes d’isolement à privilégier pour les personnes déclarées positives à la COVID-19.

La question est revenue dans l’actualité après que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis ont déclaré lundi que les Américains atteints de la COVID-19 ne doivent s’isoler que pendant cinq jours au lieu de dix s’ils sont asymptomatiques.

Le président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Dan Kelly, a affirmé que ce serait une bonne nouvelle si les provinces suivaient une politique similaire à celle des États-Unis, car la pénurie de main-d’œuvre est un problème important pour les petites et moyennes entreprises. Selon lui, plus les provinces peuvent limiter en toute sécurité le temps que les gens passent en dehors du marché du travail, mieux c’est.

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, a toutefois soutenu dans un communiqué que le moment était mal venu « pour baisser la garde ». Selon lui, raccourcir les temps d’isolement est l’équivalent de jouer avec le feu, un pari sur la vie des travailleurs. Il ajoute que les directives de santé publique ne devraient pas servir à résoudre une crise profondément enracinée dans le marché du travail.

Même débat aux États-Unis

Aux États-Unis, l’initiative a été saluée par les entreprises, en particulier les compagnies aériennes et les restaurateurs, qui espèrent ainsi regarnir leurs équipes, mais est plutôt critiquée par les syndicats, qui redoutent des pressions sur les salariés. Pour les économistes, la mesure ne devrait avoir qu’un impact à la marge sur l’activité du pays en général.

Elle marque surtout l’idée que la pandémie est devenue un élément que les entreprises doivent prendre en compte au jour le jour.

« S’il n’y a pas de risque, pourquoi pas ? Je pense que ça peut nous aider dans la mesure où on a du mal à trouver des gens », remarque Dimitri Fetokakis, propriétaire à Houston de trois restaurants employant environ 120 personnes. Depuis le début de la pandémie, il a sans cesse dû s’adapter, y compris aux recommandations fluctuantes des autorités sanitaires, dit-il à l’AFP.

La compagnie aérienne Delta, qui avait publiquement appelé à ce changement, s’est réjouie de la décision du gouvernement Biden, qui permet selon elle « plus de flexibilité pour organiser les emplois du temps des équipages et des employés au moment de la période chargée des fêtes de fin d’année ».

Pour la fédération représentant les commerçants, NRF, la mesure est aussi « bienvenue », notamment parce qu’elle apporte « plus de clarté ». Elle va pouvoir aider des restaurants qui ont été contraints de fermer lorsque leurs cuisiniers et leurs serveurs ont dû s’isoler.

Les syndicats sont plus réticents. Quand le gouvernement avait décidé la semaine dernière, déjà, de raccourcir les périodes d’isolement pour les soignants atteints de la COVID-19 et de ne plus imposer de quarantaine aux soignants pleinement vaccinés exposés au virus, le syndicat des infirmiers NNU avait prédit « plus de transmissions, de maladies et de décès ». Le syndicat des stewards et hôtesses de l’air AFA craint de son côté que les entreprises fassent pression sur les travailleurs.

Avec l’Agence France-Presse