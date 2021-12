L’absentéisme lié à la COVID-19 inquiète le milieu des affaires

Des entreprises pourraient devoir ralentir leurs activités au retour des Fêtes en raison du manque de travailleurs, comme beaucoup sont en isolement à cause de la COVID-19, craignent des intervenants des milieux d’affaires du Québec.

« Plus il y a de cas dans la population, plus on va avoir des employés malades, plus il va y avoir des absences », explique la présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), Véronique Proulx.

Pour le temps des Fêtes, beaucoup d’entreprises ont ralenti la cadence. L’effet réel du phénomène n’est donc encore que peu visible. « Quand les gens vont revenir en janvier, la préoccupation est qu’il y ait plusieurs cas et que ça nous oblige à ralentir à nouveau la production », dit Mme Proulx, soulignant que les manufacturiers sont déjà dans une situation de pénurie de main-d’œuvre, avec 25 000 postes vacants.

Selon elle, cette situation pourrait accroître la pression sur les chaînes d’approvisionnement et accentuer la difficulté d’obtenir certains produits.

Le vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) lance un « appel à la compréhension des clients, qui vont sûrement subir des délais supplémentaires ». François Vincent pense non seulement au commerce de détail, mais également aux restaurants. « S’il manque un aide-cuisinier et deux serveurs, ça peut ralentir le service », dit-il.

Plusieurs restaurants ont déjà fermé leurs portes temporairement, soit par manque de personnel, soit pour protéger leurs travailleurs des risques d’éclosion, souligne le responsable des communications pour l’Association Restauration Québec, Martin Vézina.

On craint aussi le pire à la réouverture des chantiers de construction, en janvier. « Il y a une pénurie de main-d’œuvre, alors qu’on s’attend à une année record pour les heures travaillées en 2022, indique le responsable des affaires publiques de l’Association de la construction du Québec, Guillaume Houle. S’il manque de travailleurs et que ça cause des retards de livraison, ce n’est pas bienvenu. Il faut limiter la propagation du virus pour éviter à tout prix de fermer les chantiers. »

Un défi pour le camionnage

Dans le domaine du camionnage, les risques d’absences dues à la COVID-19 s’ajoutent à une nouvelle exigence qui entrera en vigueur le 15 janvier, à savoir celle d’être vacciné pour entrer au Canada, sans exception pour les camionneurs transfrontaliers.

« Nous avons un taux d’employés vaccinés considérable, qui dépasse les 80 %. Mais il y a toujours un pourcentage qui reste et qui pourrait affecter notre personnel », expose le président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux.

Ces problèmes, couplés à la pénurie de main-d’œuvre préexistante, risquent de causer des retards de livraison et des augmentations des coûts des biens, estime M. Cadieux. L’organisme demande au gouvernement fédéral de repousser l’exigence de vaccination.

Mme Proulx et M. Vincent souhaiteraient de leur côté que le gouvernement accélère les opérations de dépistage de la COVID-19 et améliore la disponibilité des tests rapides afin que les citoyens retournent le plus rapidement possible au travail, dès qu’ils obtiennent un résultat négatif.

Travailleurs essentiels

Par ailleurs, le gouvernement du Québec semble conscient des effets de la hausse des cas sur la pénurie de main-d’œuvre. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mardi que la période d’isolement requise pour certains travailleurs essentiels, en particulier dans le domaine de la santé, pourrait être réduite dans certaines circonstances afin que les services puissent être maintenus. Plusieurs modalités restent à être précisées.

L’isolement recommandé au Québec est actuellement de 10 jours à partir du prélèvement utilisé pour le test de dépistage ou du début des symptômes. Aux États-Unis, l’agence fédérale de santé publique a réduit cette semaine sa recommandation à cinq jours d’isolement, si la personne est asymptomatique, suivis de cinq jours de port du masque en présence d’autres personnes.

« Si c’est possible de procéder ainsi sans créer de propagation, c’est un élément intéressant », a indiqué M. Vincent, de la FCEI, par rapport à l’ouverture du ministre Dubé à faciliter le retour des travailleurs essentiels.

Rappelons que lors du premier confinement, le gouvernement du Québec avait établi une liste de services essentiels, qui comportait des travailleurs de plusieurs domaines, comme l’alimentation, le transport, les activités manufacturières, les services de sécurité publique et les médias.