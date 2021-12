La COVID-19 force l’annulation de nombreux vols aux États-Unis

De nombreux vols ont été annulés lundi aux États-Unis, la propagation du variant Omicron laissant les principales compagnies aériennes américaines à court de personnel depuis plusieurs jours.

Selon FlightAware, qui suit les annulations de vols, les compagnies aériennes ont annulé environ 4000 vols à destination, en provenance ou à l’intérieur des États-Unis depuis vendredi, dont environ 1000 lundi.

Delta, United, JetBlue et American ont tous déclaré que le coronavirus causait des problèmes de personnel, et des compagnies aériennes européennes et australiennes ont également annulé les vols des Fêtes parce que des employés étaient infectés.

Toutefois, la météo et d’autres facteurs ont également joué un rôle. Les conditions météorologiques hivernales dans le nord-ouest du Pacifique ont entraîné dimanche près de 250 annulations de vols à destination ou en provenance de Seattle, a déclaré Alaska Airlines, et la compagnie aérienne s’attendait à plus de 100 annulations de vols lundi. La COVID-19 n’est plus un facteur, a indiqué la compagnie.

United a déclaré avoir annulé 115 vols lundi, sur plus de 4000 prévus, en raison d’équipages malades de la COVID-19.

Les retards et les annulations de vols liés aux pénuries de personnel ont été un problème constant cette année. Les compagnies aériennes ont encouragé les travailleurs à démissionner en 2020 lorsque les chiffres d’affaires du transport aérien se sont effondrés, et ont été à court de personnel cette année, le secteur ayant rebondi plus rapidement que prévu.

Les compagnies aériennes ont appelé le gouvernement Biden à revoir les directives afin de raccourcir la période d’isolement des travailleurs vaccinés qui sont infectés par la COVID-19, dans le but de pallier les pénuries de personnel. Le syndicat des agents de bord s’y est opposé, affirmant que la période d’isolement devrait rester de dix jours.