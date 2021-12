La crise de vocation des chauffeurs routiers

La journée sur la route avait déjà été pénible. L’aire de repos surchargée n’a fait qu’ajouter à la frustration de Desi Wade, chauffeur routier, contraint de manœuvrer pendant plusieurs minutes pour garer son poids lourd sur l’unique place disponible.

« Il n’y a pas de pénurie de chauffeurs, lâche le quinquagénaire. C’est la motivation qui n’est plus là. »

Le manque de places de stationnement est un des principaux problèmes que rencontrent au quotidien les chauffeurs routiers américains, qui transportent des marchandises représentant plus de 12 000 milliards de dollars américains de fret chaque année.

Les camionneurs sont au cœur des problèmes logistiques en cette période de Fêtes, quoiqu’éclipsés par la disponibilité limitée de certains produits et la hausse vertigineuse des prix. Des dirigeants de l’industrie du transport routier citent une pénurie nationale de chauffeurs comme étant à l’origine des dysfonctionnements des chaînes d’approvisionnement.

Desi Wade, à la tête d’une petite flotte de camions basée à Atlanta, en Géorgie, énumère quant à lui les préoccupations des chauffeurs : un environnement de travail difficile, une rémunération insuffisante et une mauvaise gestion de la logistique. Il y a urgence à rendre « les salaires et les emplois attrayants et rentables », dit-il.

D’autant que, outre la rareté du stationnement et la volatilité des prix du carburant, les conducteurs doivent faire face à des conditions de circulation stressantes — des routes américaines en mauvais état — et à l’impossibilité de se nourrir sainement quand ils sillonnent le pays.

La plus grosse difficulté est probablement le temps, pour l’essentiel non rémunéré, passé à attendre dans les ports et entrepôts, qui s’est aggravé avec la pandémie. « C’est une profession mentalement et physiquement éprouvante », poursuit M. Wade, citant aussi l’éloignement de la famille. « Alors, qui peut être motivé à faire ce métier ? »

Plan Biden décevant

Ancien pompier de l’armée, Desi Wade, que l’AFP a suivi pendant deux jours à travers trois États du sud-est des États-Unis, est une personne manifestement positive. Il sourit à l’évocation de voyages avec ses enfants et petits-enfants à bord de son 18 roues.

Cette mission, quelques jours avant Noël, avait pourtant commencé sous de mauvais auspices : le camion n’avait pas démarré. Enlisé dans la boue, le remorquage lui a coûté 450 dollars, un gouffre financier.

Au cours du voyage, il a aussi évoqué les mesures prises par le gouvernement Biden pour accélérer l’octroi de permis de conduire commerciaux et pour recruter plus de femmes ou d’anciens détenus comme chauffeurs afin de résorber la pénurie de main-d’œuvre.

M. Wade est sceptique : le plan d’infrastructures de 1200 milliards de dollars, adopté récemment par le Congrès, ne s’attaque pas au problème du stationnement. Quant à l’embauche de jusqu’à 3000 conducteurs âgés de 18 à 20 ans, « cela pourrait vraiment être dangereux », opine-t-il, doutant de la « maturité psychique » des candidats. Il souligne aussi la nécessité de s’attaquer aux salaires, alors que les sociétés de transport rivalisent avec des entreprises comme DoorDash et Lyft.

Le transport routier offre pourtant l’occasion « de changer de vie », « d’avoir une seconde chance », souligne-t-il, évoquant sa propre expérience.

Après une ascension rapide au sein de l’armée, sa carrière s’est « arrêtée brutalement » en 2011 avec son arrestation pour avoir reçu près de 100 000 dollars de pots-de-vin. Il a purgé 20 mois de prison. Mais il a vite rebondi : en 2015, il a pu acheter son premier camion après avoir créé son entreprise un an plus tôt.

Aujourd’hui, il compte conduire encore pendant cinq ans, tout en créant une coopérative avec d’autres chauffeurs de camion. Il aimerait que ses enfants travaillent dans le secteur, à condition d’avoir une « stratégie de sortie » : « On ne reste pas éternellement au volant » de son poids lourd.