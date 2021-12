Les restaurateurs sont atterrés par les nouvelles restrictions

Les pertes s’annoncent catastrophiques pour les restaurateurs du Québec, dans la foulée de la remontée des cas de COVID-19 et des nouvelles restrictions sanitaires.

Environ 150 personnes avaient réservé pour vendredi soir dans les deux restaurants de Goppy Sandhu sur le Plateau-Mont-Royal. Au lendemain des annonces de nouvelles mesures sanitaires dans la province, le restaurateur n’en attendait plus que 30.

« Tout le monde panique. Je n’ai jamais vu autant d’annulations de dernière minute », signale le propriétaire des restaurants Sandhu et India Rosa, qui se dit très stressé par la situation.

Que faire avec toute la nourriture qui était prête à être servie et avec son personnel qui était mobilisé ? Il se le demande bien. Les conséquences financières sont inévitables.

Des partys de Noël devaient remplir ses salles toute la semaine prochaine. Or, si les clients n’annulent pas eux-mêmes, c’est l’équipe de M. Sandhu qui devra en supprimer la moitié pour se conformer aux règles édictées par le gouvernement, qui exigera dès lundi que les salles à manger ne soient remplies qu’à 50 %.

La situation est similaire dans les restaurants État-Major et Quartier général. « Le temps des Fêtes est super important. Tout le monde attendait ce moment pour se sortir la tête de la boue », souligne Constance Tassé-Gagnon, gestionnaire des réseaux sociaux et ancienne cheffe à l’État-Major. « La marchandise ne peut pas être retournée. Il faut réorganiser les équipes, réinstaller les salles à manger. C’est beaucoup à faire pour un si court laps de temps », ajoute-t-elle.

Alors qu’ils ne pouvaient accueillir les clients sans restrictions que depuis novembre, les restaurateurs ont l’impression de rejouer dans le même film qu’à Noël 2020. La différence est que leurs salles étaient complètement fermées l’an dernier, depuis le mois d’octobre.

« Ce qui est dur, c’est la proximité de ces changements avec Noël. Tout a été acheté, commandé. L’an passé à pareille date, on avait fait seulement du take out et on avait tout vendu. On travaillait à la chaîne, les équipes étaient en place pour ça. On savait quelle quantité allait partir, quoi faire pour la mise en place. Cette année, tout est incertain », déplore Mme Tassé-Gagnon.

Des obstacles qui s’empilent

De nombreux restaurateurs ont d’ailleurs le sentiment terrifiant qu’une fermeture complète pourrait être imminente. Ils soulignent aussi que ces nouveaux déboires s’ajoutent à ceux vécus pour s’approvisionner en alcool, dans le contexte du conflit de travail à la Société des alcools du Québec.

« C’est absurde comment c’est compliqué de s’approvisionner en vin. On en a commandé en fou parce qu’un craignait de ne pas en avoir assez pour les Fêtes. Je viens tout juste de recevoir une grosse commande », rapporte Nikolas Da Fonseca, sommelier propriétaire du bar vinvinvin.

« On a rempli les coffres de vin et de bière pour être certains d’en avoir assez. J’ai peur qu’on reste pris avec beaucoup d’alcool et de nourriture », dit la directrice générale du resto-bar Le Darling, Helena Sokoloff.

Mais pour plusieurs restaurateurs, le plus crève-cœur, c’est de devoir mettre encore à pied des employés. Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, c’est un enjeu majeur.

« J’ai peur de perdre mon équipe et de ne jamais la retrouver. Beaucoup de gens vont changer de carrière. Après une fois, deux fois, trois fois qu’ils perdent leur travail, ils ne vont pas revenir et je les comprends », regrette M. Sandhu.

Que peuvent faire les consommateurs pour les aider ? Appeler le plus tôt possible lorsqu’ils doivent annuler, question de les aider à planifier leurs horaires. Acheter des plats pour emporter est un autre moyen de les encourager.

« Si les gens veulent aider, ils peuvent venir meubler les débuts et les fins de service. On ouvre à 15h et les fins de soirées, c’est d’arriver vers 22h ou plus tard. Dans notre cas, ça peut faire une différence », estime M. Da Fonseca.