Un nouveau p.-d.g. pour la relance du Cirque du Soleil

Après plus d’une quinzaine d’années à la tête du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre passe le flambeau de la présidence et de la direction générale. C’est au francophone Stéphane Lefebvre que revient ce rôle, lui qui possède une trentaine d’années d’expérience en finance, en planification stratégique et en gestion des acquisitions.

L’annonce a été faite mardi au siège social du Cirque du Soleil à Montréal. Il s’agit d’une transition planifiée depuis plusieurs mois, effectuée selon sa recommandation, a assuré M. Lamarre.

« Je ne rajeunis pas », a-t-il confié. Selon lui, le contexte de relance des activités du Cirque faisait en sorte que ce moment était tout désigné pour un changement de garde.

M. Lefebvre pourra d’ailleurs bénéficier à moyen terme de l’appui de son prédécesseur, car ce dernier restera vice-président exécutif du conseil d’administration et continuera de s’occuper des relations avec les principaux partenaires du Cirque. « Je vais être au bureau voisin », a souligné M. Lamarre.

M. Lamarre a vanté le leadership et la sensibilité à la création de M. Lefebvre, qui travaille pour le groupe depuis près de six ans. « Son rôle est de mettre en place les conditions pour soutenir les créateurs », a-t-il dit. « Il faut préserver la créativité à tout prix, car c’est ce qui nous distingue », a-t-il ajouté.

« Le spectacle lancé avec Disney à Orlando témoigne de la force de créativité du Cirque, qui est au centre de la stratégie future de l’entreprise », a pour sa part déclaré M. Lefebvre, qui s’est dit honoré et excité par son nouveau poste. Il se définit comme un passionné des arts du cirque.

Cette nomination vient également envoyer un signal fort que le siège social est à Montréal pour rester, estime le p.-d.g. sortant. L’entreprise compte en ce moment environ 450 employés à Montréal, et 2500 dans le monde.

La priorité de M. Lefebvre sera de poursuivre la relance des spectacles existants. La pandémie a été difficile pour le Cirque du Soleil, qui a dû interrompre ses présentations pendant plus d’un an. Or, les ventes de billets vont bon train et le groupe est en bonne posture financière, assure M. Lamarre.

Pour la suite des choses, il est difficile de prévoir ce que l’arrivée du variant Omicron va changer, a admis M. Lefebvre. « On va s’adapter. On a développé dans les derniers mois un muscle de flexibilité », a-t-il dit.

Le nouveau p.-d.g. dit travailler également sur des projets permettant aux spectateurs d’avoir une « expérience encore plus enrichie » et de la vivre par le biais des médias numériques.