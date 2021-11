Ottawa officialise ses nouveaux programmes d’aide pandémiques

Les boîtes de nuit, les ciné-parcs et les camps de vacances continueront de bénéficier de la nouvelle subvention fédérale couvrant une partie des salaires et des loyers, tout comme une panoplie d’entreprises des secteurs du tourisme et de l’hébergement, précise un projet de loi déposé mercredi aux Communes.

Ce premier texte déposé par le gouvernement depuis les élections de septembre 2021 donne des précisions supplémentaires sur l’avenir des programmes d’aide durant la pandémie. Les grandes lignes avaient toutefois été annoncées le mois dernier, comme la mort de la prestation canadienne de relance économique (PCRE).

« Le projet de loi nous permet d’aller de l’avant tout en gardant en tête que la relance est encore inégale, et que les mesures de santé publique qui permettent de sauver des vies continuent de restreindre certaines activités économiques », a expliqué la vice-première ministre du Canada et ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Un résumé du projet de loi préparé par les fonctionnaires et fourni aux journalistes en fin d’après-midi, mercredi, liste les types d’entreprises touristiques et d’accueil pour lesquelles le fédéral défrayera jusqu’aux trois quarts de leurs dépenses en main-d’œuvre et en locaux.

Il s’agit des bars, restaurants et hôtels, mais aussi toute une variété d’entreprises de loisirs, comme les campings, centres de ski, cinémas, casinos et musées. Les agences de voyages, transporteurs par autobus nolisés et autres entreprises dépendantes des aéroports ou ports de croisière sont aussi admissibles. Le projet de loi exclut spécifiquement les dépanneurs et les épiceries, ainsi que les terrains de golf, mais inclut les boutiques hors taxes situées aux frontières.

Tel qu’annoncé précédemment, les entreprises d’autres secteurs mais tout de même parmi les plus touchées par la pandémie bénéficieront d’un programme spécial de subventions salariales et de loyer à la hauteur de 50 %. En cas d’un nouveau confinement régional, les travailleurs pourront aussi toucher une nouvelle prestation de 300 $ par semaine.

Toujours pas de programme pour artiste

Lors de sa conférence de presse, organisée avant que le texte du projet de loi ne soit rendu disponible, la ministre Freeland a longuement souligné que « quand [le gouvernement] impose un confinement sur l’économie pour des raisons de santé publique, il est approprié que le gouvernement soit là pour fournir un soutien aux entreprises et aux gens qui ne peuvent travailler à cause de cela. »

Pourtant, son projet de loi intitulé C-2 ne prévoit aucune aide directe pour les artistes, même si le revenu de plusieurs d’entre eux est encore compromis par la lente reprise de la scène et les mesures sanitaires en vigueur. À moins d’un nouveau confinement, ils ne sont présentement admissibles à aucune prestation d’urgence, une situation qui perdure maintenant depuis plus d’un mois.

Selon les explications de la ministre Freeland, le dossier des aides individuelles aux artistes est « trop compliqué » pour être inclus dans ce premier projet de loi. Elle promet toutefois que les artistes n’auront pas à attendre la réforme de l’Assurance-Emploi pour obtenir l’aide promise lors de la campagne électorale.

« Pour rassurer les travailleurs du secteur culturel : Pablo Rodriguez [le ministre du Patrimoine] est en train de préciser les détails », a-t-elle indiqué. Plus tôt dans la journée, le ministre Rodriguez a dit que l’aide transitoire aux artistes est « une priorité absolue » de son gouvernement.