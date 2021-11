Des garagistes canadiens déjà dans le «métavers»

Un peu de réalité virtuelle sous le capot ?Alors que Meta, la société autrefois appelée Facebook, tente d’imposer son « métavers » comme environnement immersif de référence pour les jeux et le divertissement, Microsoft a l’œil sur les applications en entreprise promises par cette nouvelle technologie. Premier arrêt : le garage de certains concessionnaires automobiles canadiens…

Depuis cet été, des techniciens du réseau de concessionnaires de Mercedes-Benz au Canada recourent à une technologie de Microsoft appelée HoloLens, qui leur permet d’obtenir sur-le-champ de l’assistance technique à distance pour s’attaquer à des problèmes mécaniques complexes.

Les HoloLens sont d’imposantes lunettes connectées munies de caméras et de petits projecteurs qui affichent en trois dimensions sur leurs lentilles des données numériques tirées d’Internet. L’appareil crée l’illusion que ces données numériques (texte, photos et vidéos) flottent dans l’espace autour de l’utilisateur, ou qu’elles sont physiquement accrochées au mur du fond de la pièce.

De zéro à la réalité mixte en quelques minutes

Dans le cas des postes de travail des 59 concessionnaires que Mercedes-Benz dénombre au Canada, ces photos et vidéos sont échangées en direct entre des techniciens présents sur place et des collègues plus expérimentés regroupés dans un centre de soutien ailleurs au pays. En réalité mixte, les mécaniciens peuvent mieux s’échanger de l’information puisque tous voient les mêmes informations, que ce soit dans les verres HoloLens ou à l’écran d’un poste de travail.

« Un appel de service peut durer de 30 à 60 minutes, alors que, normalement, ces cas peuvent demander des journées, voire des semaines, pour être résolus », explique Nikhil Ondhia, vice-président du service à la clientèle de Mercedes-Benz Canada. « Cela évite ainsi d’avoir à envoyer des experts un peu partout au pays. De façon générale,environ 5 % à 10 % des problèmes mécaniques complexes ne peuvent être résolus sur place. »

Les concessionnaires se disent très satisfaits de cette nouvelle technologie. Son coût d’utilisation est peu élevé et permet des économies qui sont en partie transférées aux clients dont le véhicule est ainsi réparé plus rapidement. La solution semble assez prometteuse pour que Mercedes-Benz songe à étendre son application à des centres de service automobile qui ne font pas partie de son réseau, comme des carrossiers, par exemple.

À terme, le groupe allemand souhaiterait développer des outils de réalité mixte qui s’adresseraient aux consommateurs. Ceux-ci pourraient voir en temps réel des modifications virtuelles apportées à un véhicule situé directement devant eux : couleur de carrosserie, roues surdimensionnées, etc.

Collision en vue

Les environnements numériques immersifs sont en pleine émergence ces jours-ci. Qu’il s’agisse de réalité virtuelle, mixte ou augmentée, ils sont mis en avant avec insistance par les grandes sociétés technologiques dans divers domaines : Apple et Meta ciblent, chacun à sa façon, le jeu vidéo et le divertissement connecté. Microsoft, de son côté, pense avoir trouvé un meilleur filon du côté des applications d’affaires.

On ne sait pas encore combien ce secteur technologique émergent pourrait valoir. La firme d’analyse GlobalData estime que, malgré une adoption pour le moment très lente, le marché mondial des environnements immersifs pourrait valoir pas moins de 51 milliards de dollars américains à la fin de la décennie.

Le soutien technique et la formation à distance sont deux créneaux sur lesquels mise Microsoft pour se démarquer de ses rivaux. Outre l’automobile, des secteurs aussi divers que l’industrie manufacturière et la formation médicale sont dans sa mire.

Déjà, 147 millions de personnes utilisent sa plateforme collaborative Teams. À titre comparatif, il s’est vendu à ce jour environ 17 millions de casques de réalité mixte ou virtuelle dans le monde.

La plateforme immersive Mesh, présentée par Microsoft conjointement avec le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, plus tôt cette année, n’aura qu’à se brancher à Teams pour ajouter au clavardage et aux appels vidéo la troisième dimension qui leur manque pour devenir des environnements semblables à ce que Meta décrit comme son « métavers ».

Un appel de service peut durer de 30 à 60 minutes, alors que, normalement, ces cas peuvent demander des journées, voire des semaines, pour être résolus

En fait, cette union de Mesh et de Teams surviendra au plus tard à l’été 2022, a d’ailleurs annoncé Microsoft début novembre, à l’occasion d’une conférence regroupant des développeurs d’applications pour ses différentes plateformes informatiques.

« Notre objectif est d’effacer un peu de la formalité des espaces virtuels et d’accroître l’engagement des utilisateurs. Nous croyons que nos outils rendront le travail d’équipe plus efficace et plus invitant », a résumé Jeff Teper, vice-président de Microsoft, lors de cette conférence.

Étant donné que Meta projette de commercialiser à son tour des lunettes connectées ressemblant aux HoloLens en 2022, il n’est pas impossible que les environnements virtuels de Microsoft et de Meta entrent en pleine collision dès l’an prochain.

On saura à ce moment s’il existe réellement un marché pour ces nouvelles technologies ou si elles seront réservées à certaines industries très précises, comme celle des réparations automobiles, déjà très familiarisée avec les collisions de toute sorte.