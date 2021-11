Uber se lance dans le marché du cannabis en Ontario

Uber, géant de la réservation de voitures avec chauffeur, a investi lundi un nouveau secteur en annonçant offrir aux Canadiens vivant en Ontario la possibilité de commander des produits à base de cannabis, une première pour l’entreprise.

En plus des plats ou boissons qui peuvent être commandés sur l’application Uber Eats, les clients de la province, qui comprend notamment la capitale Ottawa et la ville de Toronto, pourront désormais se procurer de la marijuana.

Ils devront ensuite venir chercher leur commande dans les magasins de Tokyo Smoke, un revendeur légal de cannabis qui compte 50 magasins en Ontario, propriété de l’entreprise Canopy Growth. Les commandes seront exécutées « dans l’heure suivant l’achat », a promis Uber dans un communiqué.

Pour accéder à la boutique de Tokyo Smoke sur l’application Uber Eats, les consommateurs devront rechercher le mot « cannabis », puis confirmer leur âge avant qu’un menu n’apparaisse pour sélectionner les produits à acheter.

Le partenariat entre Uber Eats et Tokyo Smoke, « une première mondiale pour une entreprise de livraison », doit permettre de « lutter contre le marché illégal clandestin » qui, selon la société, est responsable de « plus de 40 % des ventes non médicales à l’échelle du pays ».

En octobre 2018, le Canada était devenu le premier pays du G7 à légaliser la consommation du cannabis récréatif.

La proportion des Canadiens achetant leur cannabis sur le marché noir a fortement baissé en mai dernier, passant de 51,3 % début 2018 à 35,4 % fin 2020, selon Statistique Canada.

Avec La Presse canadienne