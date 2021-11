Hausse de 4,7 % de l’IPC en octobre, par rapport à l’an dernier

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,7 % d’une année à l’autre en octobre au Canada, après avoir affiché une hausse de 4,4 % en septembre.

L’agence affirme qu’il s’agit de la plus forte augmentation d’une année à l’autre de l’IPC depuis février 2003.

Les facteurs expliquant la hausse de l’inflation comprennent les défis liés aux chaînes d’approvisionnement, les hausses des prix à la pompe et les comparaisons avec les creux observés un an plus tôt.

Selon Statistique Canada, les prix de l’essence ont augmenté de 41,7 % par rapport à octobre 2020, soit la hausse la plus rapide depuis mai dernier.

En excluant l’énergie, Statistique Canada indique que l’Indice des prix à la consommation aurait augmenté de 3,3 % le mois dernier par rapport à octobre 2020.