Ubisoft aura un nouveau studio à Sherbrooke

Ubisoft aura pignon sur rue à Sherbrooke. Le concepteur de jeu vidéo y installera son quatrième studio québécois dans la ville de l’Estrie, a annoncé l’entreprise française, mardi.

Le bassin de talent de la ville universitaire a convaincu l’entreprise d’y ouvrir un studio. « Ce pôle technologique régional est devenu, avec les années, une véritable pépinière de talents dans plusieurs domaines d’expertise de pointe », commente Nathalie Jasmin, directrice du studio Ubisoft Sherbrooke, dans un communiqué.

« Avec le studio de Sherbrooke, Ubisoft poursuit sa mission d’être non seulement un moteur économique important pour l’ensemble des régions du Québec, mais également de continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui les entourent », ajoute Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général d’Ubisoft.

Présent à l’annonce, le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon estime que tout l’écosystème du jeu vidéo sort gagnant de cette annonce. « Nous sommes fiers qu’Ubisoft ait choisi d’investir au Québec pour assurer sa croissance. De nombreuses jeunes entreprises d’ici pourront bénéficier de l’expertise reconnue de ce leader mondial et profiter de ses réseaux. »

Ubisoft est présente au Québec depuis 25 ans. En 2018, la société avait inauguré son studio à Saguenay. Des 20 000 employés de la multinationale, près de 5000 sont basés au Québec.