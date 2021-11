La reprise économique sourit à Hydro-Québec

La reprise économique aidant, Hydro-Québec affiche des résultats à la hausse pour son troisième trimestre de l’exercice 2021.

Le bénéfice net a plus que doublé par rapport au troisième trimestre de 2020, passant de 203 millions à 448 millions de dollars. Les ventes au Québec ont crû de 155 millions, principalement grâce à la croissance de la demande dans les secteurs commercial et industriel, de même que dans un contexte de hausse du cours de l’aluminium.

« Nous présentons aujourd’hui d’excellents résultats financiers. Contrairement à l’an dernier, où la pandémie avait eu un effet majeur sur notre bénéfice, nous continuons cette année d’inscrire d’excellents résultats, trimestre après trimestre », a résumé Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec, en conférence de presse vendredi, pour présenter ces résultats trimestriels.

À l’extérieur du Québec, toutefois, Hydro-Québec affiche une baisse de 15 millions pour ce troisième trimestre, ce que M. Lafleur juge « comparable » au troisième trimestre de l’exercice précédent. D’ailleurs, sur les neuf premiers mois de l’année, Hydro-Québec parle plutôt d’une « croissance marquée » des exportations nettes de 118 millions. Il s’agit d’une hausse du volume de près de 20 %.

Le prix moyen obtenu pour ces exportations était de 4 cents le kilowattheure. M. Lafleur s’attend à une augmentation dans la prochaine année. « On va voir certainement quelque chose au-dessus de 5 sous le kilowattheure », peut-être 5 ou 6 cents, a-t-il avancé.

Et pour ces neuf premiers mois encore, le bénéfice net a atteint 2,44 milliards, une hausse de 633 millions par rapport au 1,8 milliard de la période correspondante en 2020. Durant ces trois trimestres de 2021, Hydro-Québec a enregistré une progression de 244 millions des ventes nettes d’électricité au Québec. Celles-ci ont été marquées par une croissance de la demande en provenance des secteurs industriel et commercial, mais par des températures plus douces dans la province au printemps 2021.