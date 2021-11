La dispute chez Rogers se transporte en cour

Deux groupes de défense de l’intérêt public demandent au groupe de réglementation fédéral des télécommunications de reporter une audience publique sur l’accord qui doit voir Rogers Communications acquérir Shaw Communications. Le Centre pour la défense de l’intérêt public et la Fédération nationale des retraités ont demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de reporter le début de l’audience, prévu le 22 novembre, en raison de l’incertitude entourant le leadership et le contrôle de Rogers. Les deux groupes estiment qu’étant donné que les administrateurs de l’entreprise sont dans le doute, il n’est pas clair si les observations faites au nom de Rogers continuent d’être appuyées par le conseil d’administration et si les commentaires faits par les administrateurs lors de l’audience sont appuyés par l’entreprise. « (Nous) craignons que la commission ne soit pas en mesure de mener l’audience d’une manière équitable pour toutes les parties et de protéger l’intérêt public jusqu’à ce que, ou à moins que, la confusion entourant le contrôle effectif de Rogers soit résolue de manière adéquate. » Les groupes de défense affirment que, même si un report de l’audience risque d’affecter négativement Rogers, le préjudice potentiel de la tenue des audiences sans certitude quant à savoir qui est responsable risque davantage de nuire à l’intérêt public. « Compte tenu de l’incertitude importante qui existe aujourd’hui quant au contrôle d’entreprise de Rogers, la tenue de l’audience causerait un préjudice au public, au CRTC et aux intervenants. » Shaw a refusé de commenter la demande des groupes de défense, tandis que Rogers n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Outre l’audience attendue du CRTC, l’entente conclue entre Rogers et Shaw, évaluée à 26 milliards de dollars en incluant la dette, est examinée par Bureau de la concurrence du Canada et le ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.