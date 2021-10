Méga-commande de 100 000 voitures pour Tesla

Le constructeur automobile Tesla, dopé à Wall Street par une mégacommande de 100 000 véhicules électriques du loueur Hertz, a pour la première fois lundi atteint une capitalisation de plus de 1000 milliards de dollars.

Les investisseurs ont fait peu de cas d’une nouvelle alerte émise par le bureau américain chargé de la sécurité des transports, le NTSB, qui a vertement reproché lundi au groupe d’avoir passé outre à ses recommandations sur son système d’aide à la conduite.

L’action du groupe d’Elon Musk a terminé à 1024,86 $US, en hausse de 115,18 $US ou de 12,7 %. En dépassant le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars, l’entreprise rejoint Apple, Microsoft, Google et Amazon dans le club des entreprises les plus riches en Bourse.

Cette flambée conforte aussi la place d’homme le plus riche au monde pour Elon Musk, qui, selon le cabinet Factset, possède environ 17 % des parts de l’entreprise.

L’action avait déjà grimpé après la publication la semaine dernière des résultats du constructeur, qui a encore connu au troisième trimestre des ventes et des bénéfices records, malgré les problèmes d’approvisionnement et de pénurie de semi-conducteurs qui touchent l’ensemble du secteur automobile. Elle s’est de nouveau envolée lundi après l’annonce d’une commande de 100 000 véhicules d’ici fin 2022 par Hertz.

Pour le patron du loueur de voitures, Mark Fields, ces dernières « sont devenues des produits grand public ». Hertz mise beaucoup sur cette nouvelle stratégie, engageant même la star du football américain Tom Brady pour la promouvoir. Avec les Tesla, les voitures électriques devraient représenter plus de 20 % de sa flotte.

« Une commande de cette ampleur […] met en évidence l’adoption progressive des véhicules électriques aux États-Unis », remarque l’analyste Dan Ives de Wedbush. « Tesla montre la voie, mais d’autres constructeurs, comme Lucid Motors, GM, Ford ou Faraday Future, se pressent d’attraper des parts d’un marché qui pourrait valoir 5000 milliards de dollars dans la prochaine décennie », souligne l’analyste.

Le groupe d’Elon Musk garde pour l’instant une longueur d’avance. Non seulement la croissance de son chiffre d’affaires dans un contexte difficile pour le secteur automobile est « extraordinaire », relèvent les analystes de Morgan Stanley, mais l’entreprise est aussi l’une des plus rentables du secteur.

Aide à la conduite

Tesla va aussi pouvoir compter de plus en plus sur des activités annexes, comme son réseau de bornes de recharge, ses assurances automobile ou ses logiciels de conduite autonome, ajoutent les analystes de Morgan Stanley.

Sur ce dernier point, les régulateurs ne voient pas toujours d’un bon œil les avancées du groupe, à l’image de la lettre adressée lundi par le NTSB à Elon Musk. L’agence, qui se dit « très inquiète », lui reproche de n’avoir jamais expliqué comment il comptait mettre en œuvre les recommandations faites après un accident en 2016, alors même qu’il expérimente actuellement de nouvelles fonctionnalités en conditions réelles.

En plus du système Autopilot déjà proposé sur ses voitures, Tesla est en train de tester depuis début octobre une nouvelle version de son système d’aide à la conduite, surnommée Full Self Driving Beta (ou FSD Beta), auprès d’un groupe de conducteurs sélectionnés par ses soins, sans en avoir auparavant référé aux autorités compétentes.