Commande de 1000 autobus scolaires pour Lion électrique

La compagnie Lion électrique aannoncé lundi avoir décroché une commande conditionnelle de 1000 autobus scolaires électriques de la part de Student Transportation of Canada (STC), une filiale de Student Transportation of America, dont l’actionnaire de contrôle est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

La commande, dont la valeur n’a pas été précisée, est conditionnelle à l’obtention d’une quantité « satisfaisante » de subventions non remboursables du Fonds pour le transport en commun à zéro émission d’Infrastructure Canada, auprès duquel STC a déposé une demande de subvention. Ottawa a annoncé avoir l’intention d’apporter 2,75 milliards au cours des cinq prochaines années pour soutenir l’électrification du transport en commun et du transport scolaire, par l’entremise du Fonds pour le transport en commun zéro émission.

Les livraisons débuteraient en 2022 et se poursuivraient jusqu’à la première moitié de 2026, a précisé Lion électrique dans un communiqué. Ces autobus électriques remplaceraient des véhicules diesel au sein du parc de STC.

Lion calcule que le déploiement de ces 1000 autobus électriques éliminerait jusqu’à 23 000 tonnes de gaz à effet de serre par année. L’investissement contribuerait également à l’atteinte des objectifs de décarbonation du portefeuille de la CDPQ, qui a récemment annoncé des cibles plus ambitieuses à cet égard.

Si la commande auprès de Lion électrique se confirmait, STC deviendrait en outre le plus important exploitant d’autobus scolaires à zéro émission en Amérique du Nord.