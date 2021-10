Le Massif de Charlevoix, un tout-inclus à saveur nordique

Ce texte fait partie du cahier spécial Tourisme d'affaires

Cela fait maintenant près d’une décennie que le Club Med compte amener sa fameuse formule tout-inclus au Canada, et c’est finalement le 3 décembre prochain que l’établissement ouvrira ses portes dans le Massif de Charlevoix. Et selon Annie Archambault, directrice du développement des affaires pour le Canada, l’emplacement est plus qu’idéal pour le tourisme d’affaires.

« Notre clientèle va vivre l’expérience la plus totale, s’enthousiasme-t-elle. Directement sur les pistes de ski avec une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Avec la pandémie, les équipes ont plus que jamais besoin de se réunir et l’emplacement est idéal pour la clientèle locale, mais aussi pour la clientèle internationale. »

Annie Archambault insiste sur le fait que l’établissement offre une formule clés en main aux gens d’affaires, qui auront l’occasion de profiter de ses nombreuses installations tellesque les salles de conférences. Mais les plus grandes entreprises auront aussi la possibilité de louer le village de 300 à 400 chambres au complet pour des événements.

La directrice du développement des affaires explique également que le Club Med se fait une mission de trouver des endroits uniques en leur genre pour développer leur formule tout-inclus. Elle indique par ailleurs que les Québécois représentent 80 %des ventes de l’entreprise au Canada.

Alors que le carnet de commandes du nouveau site est déjà presque complet, Mme Archambault envisage une première année dédiée en premier lieu à la clientèle québécoise et ontarienne en raison du contexte sanitaire. L’équipe se fait d’ailleurs une grande fierté d’avoir ouvert le premier village en montagne signé Club Med, qui sera en activité durant les quatre saisons, en plus de promouvoir différentes saveurs locales à travers la gastronomie offertepar les restaurants du site et les activités de plein air incluses dans les forfaits. Plus tard, l’entreprise s’attellera à faire venir dans Charlevoix une clientèle issue de tous les coins de l’Amérique du Nord.

La sécurité avant tout

Alors que la pandémie de COVID-19 a frappé extrêmement fort dans le domaine du tourisme et de l’hébergement, Annie Archambault affirme que les équipes de construction et d’administration du Club Med de Charlevoix n’ont essuyé aucun contrecoup de la situation sanitaire et prévoient être tout à fait prêtes à accueillir les touristes, doublement vaccinés, dans les temps. Elle dénote cependant que plusieurs postes dans le milieu de la restauration sur le site restent toujours à combler.

« Notre protocole en matière de mesures d’hygiène est très strict et s’aligne sur les consignes données parle gouvernement. De plus, avant chaque ouverture, nous devons passer un examen de certification afin d’assurer la santé et la sécurité de notre clientèle et de nos employés », précise Mme Archambault.

Par ailleurs, le ski est compris dans tous les forfaits et les clients seront toujours accompagnés de moniteurs expérimentés et certifiés par le Massif afin d’assurer leur sécurité.

« Notre but est d’offrir l’expérience la plus plaisante possible, que ce soit pour un mariage, un voyage d’affaires ou simplement des vacances. On veut donc offrir une sécurité, unepaix d’esprit et une intimité à nos clients pour qu’ils puissent se sentir chez eux sur le site », conclut Annie Archambault.