Six Canadiens sur 10 pourraient s’endetter davantage cet automne

Encouragés par des taux d’intérêt historiquement bas et de nouvelles méthodes d’accès au crédit, les Canadiens planifient emprunter davantage pour couvrir leurs dépenses et financer leurs achats à l’approche de la période des Fêtes, selon le dernier indice d’endettement à la consommation de la firme MNP.

En tout, six Canadiens sur dix (58 %) risquent de d’emprunter davantage et de s’endetter en conséquence avant la fin de l’année, selon un récent coup de sonde du cabinet de comptabilité, de fiscalité et de services-conseils MNP. Parmi, les options de consommation envisagées par les Canadiens cet automne, près de quatre Canadiens sur dix (37 %) se disent enclins à dépenser avec une carte de crédit qui a déjà un solde. Un sur cinq (22 %) serait porté à avoir recours aux options de paiement différé — aussi connues sous le nom de Buy now pay later (BNPL). Environ 15 % des Canadiens considèrent demander une nouvelle carte de crédit pour couvrir leurs dépenses, tandis que 9 % pensent avoir recours à un prêt sur salaire.

Or ces options ne sont sans risques pour l’endettement, rappelle Frédéric Lachance, syndic autorisé en insolvabilité chez MNP LTD à Montréal. « Le paiement différé, les prêts sur salaire et les cartes de crédit sont alléchants, mais le risque est que beaucoup ne comprennent pas les modalités de paiement, les frais et les taux d’intérêt qui y sont reliés », souligne M. Lachance par voie de communiqué.

Avec la pandémie, et l’explosion du commerce en ligne, les options de paiements différé, qui permettent aux consommateurs d’obtenir un bien tout en reportant et en échelonnant son paiement, ont connu une forte popularité. « Les incitatifs qui offrent la gratification instantanée d’acheter des biens maintenant et de payer plus tard ne sont pas toujours une bonne chose pour les consommateurs », prévient M. Lachance.

En effet, selon les données d’un sondage réalisé pour le compte d’Insider Intelligence et récemment analysé dans Le Devoir, les raisons poussant les consommateurs à utiliser les services BNPL suggèrent qu’ils pourraient dépenser au-delà de leur moyens et ainsi glisser dans le cercle vicieux de l’endettement. Entre autres, près de quatre utilisateurs de ce type de plateforme sur dix les utilisent pour faire des achats qu’ils ne pourraient pas se permettre s’ils devaient les payer en une fois.

Craintes liées à la remontée des taux d’intérêts

Durant la pandémie, les Canadiens ont profité de taux d’intérêt historiquement bas pour consommer davantage. Selon l’indicateur MNP, six répondants sur dix (58 %) déclarent que les faibles taux d’intérêt leur ont permis d’acheter des choses qu’ils n’auraient peut-être pas pu se permettre autrement. Près de la moitié (49 %) des Canadiens déclarent se sentir plus à l’aise qu’habituellement à s’endetter à cause des bas taux d’intérêt. Au Québec, cette proportion est encore plus forte, et grimpe à 60 %.

Or les taux d’intérêts finiront par remonter, et cela pourrait compromettre la situation financière de bon nombre de ménages canadiens qui se sont mis à emprunter davantage durant les derniers mois. Un Canadien sur trois au pays (35 %) s’inquiète d’ailleurs que la hausse des taux d’intérêts puisse les pousser vers la faillite. Et c’est dans les provinces de l’Atlantique (43 %) et en Colombie-Britannique (40 %), que les préoccupations sont particulièrement vives, jusqu’à toucher quatre personnes sur dix.

« Nous devons considérer l’emprunt — ou l’utilisation de toute forme de crédit — comme une prise de risque financier. Les hausses de taux d’intérêt, les pertes de revenus imprévues, les dépenses d’urgence ou les événements qui changent la vie sont tous des résultats potentiels qui peuvent nous mettre dans une position où nous ne pouvons pas les rembourser », souligne M. Lachance dans le communiqué de MNP.

Les résultats de l’indice de dette à la consommation MNP ont été compilées par Ipsos pour le compte de MNP LTD entre le 3 et le 7 septembre 2021. Pour cette enquête, un échantillon de 2 001 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé.