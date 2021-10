Interac acquiert les droits de SecureKey au Canada

Interac a annoncé vendredi avoir signé une entente pour acquérir les droits exclusifs des services d’identification numérique de SecureKey Technologies au Canada, la plateforme de paiements cherchant à élargir son offre de services en ligne.

La société torontoise a estimé que SecureKey l’aiderait à élaborer un réseau national qui permettra aux gens de partager et de vérifier de façon sécuritaire leurs informations d’identité par voie numérique.

« Nous croyons que l’identité numérique est la clé pour donner à tous les Canadiens les moyens de participer de façon égale et sécuritaire à l’avenir de l’économie numérique », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction d’Interac, Mark O’Connell.

Les détails financiers de l’accord n’étaient pas immédiatement disponibles. SecureKey fournit une identification et une authentification numériques, notamment par l’entremise du service Vérifiez.Moi et de la technologie Gouvernement connecté par Vérifiez.Moi.

L’entreprise a également des partenariats avec des institutions financières et des entreprises, dont toutes les grandes banques canadiennes.

La percée d’Interac dans les services en ligne a accéléré depuis sa restructuration de 2018, qui a éliminé la séparation entre l’initiative de coopération à but non lucratif pour le traitement de paiements et la société de développement d’affaires. L’accord avec SecureKey suit l’acquisition, en 2019, de la société 2Keys, basée à Ottawa, qui se spécialise dans la cybersécurité et l’identité numérique.