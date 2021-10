Quelle place pour les femmes dans les fonds d’investissement?

La représentation féminine au sein des fonds de capital de risque et de développement – et des entreprises qui en bénéficient – progresse dans la province, constate Investissement Québec, qui dévoile vendredi un nouvel indicateur en la matière.

Grâce à ce nouvel outil, Capital Femmes, l’organisme souhaite garder un œil sur la place des femmes dans le milieu afin que ces progrès se poursuivent.

Selon ce nouvel indicateur, entre 2016 et 2020, près du tiers des entreprises québécoises (32 %) dans lesquelles ont investis des fonds de capital-investissement qui transigent avec la société d’État étaient détenues ou dirigées par une femme. En tout, plus de la moitié (52 %) du capital total déployé au Québec par les fonds partenaires pour cette période, soit 684 millions de dollars sur 1,3 milliards, a été investi dans des entreprises québécoises ayant une femme à leur tête, d’après cette analyse.

De façon générale, « une tendance positive se dégage sur le plan de la représentation des femmes dans les équipes de fonds d’investissement », constate également la société d’État. Par exemple, 70 % des fonds de capital-risque partenaires d’Investissement Québec comptent au moins une femme associée dans leur équipe de gestion, est-il spécifié par communiqué.

Encourager la représentation féminine

Aux yeux du p.-d.g. d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, la publication de ce nouvel indicateur constitue « un nouveau jalon » dans les efforts de la société d’État pour épauler les entrepreneures et dirigeantes d’entreprise, comme elle s’est engagée à le faire dans son Plan stratégique 2020-2023.

« Notre engagement à financer et à accompagner davantage les entreprises détenues ou dirigées par des femmes doit également passer par nos participations dans les fonds d’investissement », souligne Bicha Ngo, première vice-présidente exécutive aux placements privés chez Investissement Québec. « Ces fonds d’investissement ont un effet multiplicateur sur la disponibilité des capitaux, tant en capital-risque qu’en capital-développement. Ils favorisent aussi l’accompagnement des entreprises en portefeuille. Il nous apparaissait donc crucial d’y mesurer la représentation féminine et de sensibiliser nos fonds partenaires à l’importance de se doter d’un portefeuille plus inclusif et diversifié », ajoute-t-elle.

Afin de continuer à sensibiliser les acteurs de l’industrie à cette réalité, Investissement Québec compte réaliser cette analyse sur une base annuelle.

Pour établir ce nouvel indicateur, la société d’État a réalisé un sondage auprès de fonds d’investissement avec lesquels elle transige, dont la capitalisation totalise de plus de huit milliards de dollars. Ces fonds de capital-investissement comptent quelque 260 entreprises québécoises en portefeuille, précise-t-on par communiqué.