Les partis d’opposition voteront contre la réforme du régime de santé et sécurité au travail

Les trois partis d’opposition à Québec voteront contre la réforme controversée de la santé et sécurité au travail du gouvernement Legault.

Malgré tous les efforts du ministre du Travail, Jean Boulet, pour rallier toutes les parties et présenter une loi consensuelle, autant le Parti libéral (PLQ) que Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) voteront contre le texte final, qui devrait être mis aux voix jeudi.

M. Boulet a pourtant prié encore mercredi les oppositions de voter en faveur du projet de loi 59, mais le porte-parole libéral en matière de travail, Monsef Derraji, a fait savoir que son parti allait voter contre. Il avait indiqué mardi qu’il y avait encore des discussions au caucus concernant la position finale du Parti libéral.

Malgré tous les amendements apportés et les reculs du ministre, le PLQ n’est pas satisfait de la mouture finale. M. Derraji arguait notamment que l’ensemble des groupes, qu’ils soient syndicaux ou même patronaux, y voyaient un recul. Il relevait aussi que le projet de loi ne faisait pas consensus.

« Ce projet de loi aurait pu être l’occasion de faire des pas de géant en matière de santé et sécurité au travail, au lieu de cela, le ministre n’a proposé que de maigres avancées qui ont été ternies par une série de demi-mesures et de reculs inacceptables tout au long de l’étude détaillée », a pour sa part déploré le porte-parole de QS, le député Alexandre Leduc.

Le PQ a aussi fait savoir qu’il allait voter contre.

L’étape de l’adoption finale

L’importante réforme en santé et sécurité au travail vient ainsi d’amorcer l’étape de l’adoption finale. Le volumineux projet de loi déposé il y a un an consiste en la refonte de deux lois qui datent de 1979 et 1985.

Plusieurs gouvernements avaient promis cette révision, mais aucun ne l’a menée à terme.

Dans son allocution mercredi, le ministre Boulet s’est dit conscient que, malgré tous les amendements qu’il a apportés à son projet de loi, celui-ci « ne répond pas aux attentes de tout le monde ». Mais en relations de travail, a-t-il dit, « on ne fait jamais l’unanimité ».

Ce projet de loi aurait pu être l’occasion de faire des pas de géant en matière de santé et sécurité au travail, au lieu de cela, le ministre n’a proposé que de maigres avancées

Les quatre centrales — la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD —, auxquelles se joindra le Syndicat de la fonction publique du Québec, vont donc manifester une dernière fois pour dénoncer la réforme jeudi midi devant l’Assemblée nationale.

En entrevue mercredi, le président de la CSD, Luc Vachon, a déploré le fait que la réforme se soit éloignée des principes fondamentaux des lois de 1979 et 1985, qui avaient fait du Québec un précurseur en la matière.

« Je pense que les résultats ne seront pas là. Je pense qu’au niveau des lésions professionnelles, ce qui nous attend, ce ne sera pas le fun. Je pense que malheureusement, la santé et sécurité au travail, loin de s’améliorer, […] ça risque de se dégrader », a avancé le dirigeant syndical.

Il se montre sceptique, par exemple, quant au fait que les mécanismes de prévention devront être discutés et faire consensus au sein du conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Or, la CNESST est un organisme qui est paritaire, composé de représentants des employeurs et des travailleurs.

« Comment ils vont faire ? Ils vont mettre ça au vote et ça va s’annuler [à cause de la parité] ? », se demande-t-il. La présidence va devoir trancher ?

Ou bien, ce sera « complètement paralysé », craint le président de la CSD.