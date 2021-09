Pénurie de main-d'œuvre: le secteur manufacturier québécois aurait perdu 18 milliards en deux ans

La pénurie de main-d’œuvre a fait perdre 18 milliards de dollars en deux ans aux entreprises manufacturières du Québec. C’est ce qu’estime l’organisme Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEC) à l’issue d’une tournée de consultations et d’un sondage dont les résultats ont été présentés mardi.

Le manque d’opérateurs, de soudeurs, de machinistes, d’assembleurs, de mécaniciens et d’ingénieurs, entre autres, freine la quasi-totalité (98,5 %) des entreprises de fabrication de biens. Elles ont souvent perdu des contrats, ont subi des pénalités de retards de livraison et ont dû réduire leur production.

« De semaine en semaine, les délais de livraison doivent s’allonger. On a une incapacité de répondre aux besoins de nos clients et ça les force à regarder des fournisseurs ailleurs », a témoigné Sylvain Garneau, président et chef de la direction du Groupe Lacasse. Cette entreprise de fabrication de mobilier se trouve dans l’impossibilité de pourvoir une soixantaine de postes à son usine de Saint-Hyacinthe.

Recruter, c’est comme aller à la pêche dans un lac vide.

Certaines compagnies songent à déménager leur production dans des pays où la main-d’œuvre est plus disponible, a indiqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEC. L’organisme a rencontré 110 entreprises manufacturières et a obtenu des réponses de plus de 400 entreprises à son sondage en mai et juin dernier.

Des améliorations en immigration demandées

« On espère que ça va donner un électrochoc au gouvernement. Ce n’est pas juste anecdotique, c’est dans la plupart des entreprises partout à travers le Québec », a déclaré Mme Proulx.

MEC réclame une série de mesures au gouvernement du Québec, à commencer par une hausse des seuils d’immigration économique et temporaire, accompagnée d’une réduction des délais de traitement des dossiers. « Dans ma tournée, il n’y a pas une entreprise qui ne m’a pas parlé d’immigration. C’est un incontournable », a affirmé Mme Proulx.

L’organisme demande aussi un appui pour l’automatisation et la robotisation des usines. M. Garneau a toutefois averti que cette solution ne peut pas régler la problématique à elle seule, puisque du personnel spécialisé est aussi nécessaire pour faire fonctionner les robots. Or, cette expertise se trouverait surtout à l’extérieur du Québec.

Mme Proulx juge que les salaires ne sont pas au cœur du problème de recrutement, notamment puisque près de la moitié des postes recherchés offrent entre 20 $ et 29 $ de l’heure. « Recruter, c’est comme aller à la pêche dans un lac vide », a-t-elle imagé.

Il avait 25 330 emplois vacants dans le secteur de la fabrication au Québec au deuxième trimestre de 2021, selon Statistique Canada. Il s’agit d’une hausse de 8905 postes comparativement au 4e trimestre de 2019, avant la pandémie. MEC demande au gouvernement du Québec de tout mettre en œuvre pour retourner au niveau prépandémique d’ici un an.