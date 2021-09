La Caisse de dépôt et placement du Québec veut sortir du pétrole en 2022

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) veut sortir de la production de pétrole d’ici la fin de l’année 2022 et consacrera une enveloppe de 10 milliards de dollars en vue de décarboner les secteurs industriels émetteurs de carbone.

Celle qu’on appelle aussi le bas de laine des Québécois en a fait l’annonce mardi dans le cadre du dévoilement de sa stratégie climatique 2021. L’institution a aussi bonifié certaines cibles fixées par sa première stratégie climatique en 2017.

En 2017, la Caisse voulait réduire l’intensité carbone du portefeuille de 25 % par dollar investi, pour la période de 2017 à 2025. Elle a déjà dépassé son objectif avec une réduction de 38 % en date de 2020. Elle se donne maintenant l’objectif de le réduire de 60 % d’ici 2030 par rapport au seuil de 2017.

Le portefeuille de la Caisse comprend 36 milliards de dollars en actifs sobres en carbone. Elle veut l’amener à une valeur de 54 milliards d’ici 2025, ce qui représenterait le triple de ce qu’elle détenait en 2017.

« Avec cette nouvelle stratégie, nous démontrons notre leadership en tant qu’investisseurs et nous franchissons la prochaine étape de l’investissement climatique, dit Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, dans un communiqué. C’est dans l’intérêt de nos déposants, de nos entreprises en portefeuille et des communautés dans lesquelles nous investissons. »

Les pétrolières représentent encore 1 % du portefeuille de la Caisse, a précisé l’institution dans un communiqué. Cela représenterait 3,9 milliards de dollars, en prenant la taille de l’actif net en date du 30 juin dernier.