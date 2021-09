Polestar entre dans la folie boursière des constructeurs de voitures électriques

À peine 10 000 véhicules vendus l’an dernier, et une valeur boursière supérieure à celle de Subaru : le Suédois Polestar, qui a annoncé lundi sa future entrée en Bourse pour un montant spectaculaire de 20 milliards de dollars américains, confirme la flambée de valeur des constructeurs de voitures électriques, comme le champion Tesla.

Les propriétaires de Polestar, la firme suédoise Volvo et l’entreprise chinoise Geely, vont prochainement l’introduire à Wall Street. Ce petit concurrent européen de Tesla, qui compte notamment l’acteur Leonardo DiCaprio parmi ses actionnaires, n’a commercialisé que deux modèles depuis sa création en 2017 et n’a vendu en 2020 que 10 000 de ses véhicules de luxe fabriqués en Chine.

Cette valorisation considérable placerait la marque devant Renault, Tata Motors ou Subaru.

Le classement boursier des constructeurs automobiles est dominé par Tesla, avec une valorisation qui a explosé depuis 2019 pour atteindre plus de 767 milliards de dollars, loin devant Toyota et Volkswagen, pourtant les premiers constructeurs mondiaux en nombre de véhicules.

Près d’une dizaine de nouveaux constructeurs se sont lancés en Bourse : la start-up américaine Lucid et les firmes chinoises NIO et Xpeng se placent aussi en haut du classement, au coude-à-coude avec leurs ancêtres Ford, Ferrari et Hyundai. Le constructeur californien de camionnettes Rivian, soutenu par Ford et Amazon, devrait bientôt les rejoindre avec une forte capitalisation.

« La transition vers les véhicules électriques génère beaucoup d’enthousiasme des marchés », souligne l’analyste Alexandre Marian, du cabinet AlixPartners. « Dans certains cas, des valorisations très élevées laissaient à penser que la trajectoire de croissance serait plus rapide que celle de Tesla. Mais le risque est élevé. Il faut admettre que c’est extrêmement compliqué de se développer en tant que constructeur automobile. Beaucoup se sont cassé les dents », souligne l’expert.

Le Chinois Li Auto, qui avait récolté 1,1 milliard de dollars lors de son introduction au Nasdaq en 2020, a vu ses actions s’effondrer lors de son introduction en Bourse à Hong Kong en août 2021, sur fond de tour de vis réglementaire de Pékin contre les entreprises technologiques. Aux États-Unis, Lordstown Motors a annoncé en juin qu’il manquait d’argent pour produire sa camionnette électrique à échelle commerciale ; son directeur a ensuite démissionné après la parution d’un rapport reconnaissant que l’entreprise avait fait des déclarations inexactes sur certaines précommandes.

Dans le secteur automobile, « les coûts fixes sont très élevés », fait remarquer Jessica Caldwell, du cabinet Edmunds. Il faut non seulement disposer d’une grande usine, mais aussi mettre en place toute une chaîne d’approvisionnement pour les nombreuses pièces d’un véhicule.

Une expansion fulgurante

Polestar propose le « dynamisme d’une jeune entreprise » tout en profitant de « l’héritage industriel et de l’expertise de Volvo », a clamé lundi le patron de la marque, Thomas Ingenlath, devant des investisseurs. « Les revenus de la combinaison doivent servir à financer des investissements majeurs dans les modèles et l’expansion des opérations et des marchés », a souligné Polestar dans un communiqué. La marque prévoit de faire des bénéfices à partir de 2023.

Polestar, ex-marque sportive de Volvo, est devenu un constructeur à part entière en 2017. L’entreprise vise près de 290 000 ventes par an en 2025 et compte être présente dans 30 pays en 2023, ont souligné ses dirigeants. Pour y arriver, Polestar prévoit de lancer une voiture par an : un VUS « luxueux et sportif » en 2022, puis une luxueuse berline. Le Suédois compte s’appuyer sur des ventes en ligne et quelques magasins dans des métropoles, mais aussi sur le réseau après-vente de Volvo.

Sa valorisation se fera via une fusion avec une société entière, Gores Guggenheim, financée par deux fonds d’investissement américains. La valorisation de 20 milliards de dollars correspond à trois fois le chiffre d’affaires visé en 2023 et 1,5 fois les ventes espérées en 2024, précise le groupe. L’opération devrait être achevée au premier semestre de 2022, et la cotation est prévue au Nasdaq.