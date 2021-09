Pesticides: l'Ordre des agronomes accepte enfin de séparer les fonctions

L’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) a annoncé ce matin que les rôles de conseiller et de vendeur de pesticides seront séparés. Cette pratique de double fonction «qui éclabousse la profession depuis les dernières années», a décrit la présidente de l’Ordre, Martine Giguère, sera ainsi revue plus en profondeur pour en finir avec «l’apparence de conflit d’intérêt».

Dernier jalon en date dans l’encadrement autour de l’utilisation des pesticides, cette décision a été prise dans le cadre du projet de modernisation de la Loi sur les agronomes, mandaté par le gouvernement Legault. Le ministre de l’Agriculture André Lamontagne a quant à lui demandé à plusieurs reprises de mettre fin à cette «ambiguïté».

Jusqu’à maintenant, un agronome pouvait recommander l’utilisation d’un pesticide et toucher une rémunération pour la vente de ces mêmes substances. Cette possibilité a été décrite comme un manque d’indépendance par plusieurs agronomes dissidents et souvent comparée à un médecin qui serait aussi pharmacien. Elle est en outre vue comme un frein potentiel à la diminution du volume de pesticides. Les agronomes-vendeurs sont responsables d’une partie importante des prescriptions agronomiques, a-t-on notamment appris en 2019.

Lors de la commission parlementaire sur les pesticides, plusieurs intervenants, dont l’Union des producteurs agricoles (UPA) et des groupes environnementaux avaient demandé de séparer ces deux rôles.

Mais l’OAQ n’avait pas accepté cette séparation, préférant resserrer les formes de rémunération acceptées des conseillers-vendeurs et misant sur la transparence. Les concours de vente et les commissions ont par exemple été interdits. Les agronomes doivent aussi déclarer annuellement leur intérêt à l’Ordre et à leurs clients, ainsi que justifier chaque geste professionel de manière «traçable».

Rappelons que cinq pesticides jugés parmi les plus dangereux sont maintenant sous un système de «prescriptions» au Québec: trois néonicotinoïdes souvent appelés «tueurs d’abeilles», ainsi que l’atrazine et le chlorpyrifos. Cette nouvelle réglementation a cependant connu une mise en marche difficile, alors que le gouvernement n’a pu vérifier en 2018 qu’une une fraction infime des documents que les agronomes doivent désormais produire pour justifier le recours à ces produits toxiques.

Chaque année, l’OAQ inspecte aussi une partie de ses agronomes. En 2020, des non-conformités ont été détectées pour près de 30% des personnes ainsi inspectées, marquant tout de même une amélioration par rapport à 2019. Le contenu de la justification agronomique reste souvent incomplète et certains agronomes soumettent peu de méthodes alternatives à leurs clients, note aussi le rapport annuel 2020-2021 de l’Ordre.

Ce système de prescription a fait diminuer les ventes d’atrazine de 84% au Québec depuis sa mise en place, selon le bilan le plus récent de ventes des pesticides, soit celui de 2019. La même année a cependant connu un record de vente de glyphosate, un herbicide exclu de ce système provincial. Pesticide le plus vendu dans la province, il représente 54 % des ventes totales en milieu agricole et a atteint une quantité record de près de 1,9 million de kilogrammes cette même année.

D’autres détails suivront.