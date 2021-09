Le statu quo ne mènera pas à de grands changements de cap

En retournant à Ottawa les mêmes partis politiques dans les mêmes proportions, les élections fédérales ne devraient pas se traduire par de grands changements de cap économique ni financier au Canada, estiment des analystes — seulement des dépenses, des taxes et des déficits légèrement plus élevés.

« Plus ça change […], plus c’est pareil », a résumé mardi l’économiste de la Banque Nationale Warren Lovely dans une brève analyse du résultat des élections fédérales de la veille. Pas étonnant, avec un Parlement dont la composition s’annonce presque identique à celle d’avant le scrutin, « que les marchés n’aient pas trouvé vraiment matière à réagir ».

Il semble clair notamment qu’Ottawa n’est pas près de réduire ses dépenses ni de retourner à l’équilibre budgétaire, observe-t-il. Avant même le déclenchement des élections, les libéraux avaient annoncé leur intention de maintenir leurs politiques d’aide financière en lien avec la pandémie de COVID-19 aussi longtemps que nécessaire, de mettre sur pied un système public de services de garde et non pas d’effacer les déficits, mais seulement de réduire graduellement le poids de la dette en proportion de la taille de l’économie. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, il était aussi notamment question d’atteindre la carboneutralité pour 2050 et de porter la tarification du carbone à 170 $ d’ici 2030. Dans leur plateforme électorale, ils ont promis pour 95 milliards de nouvelles dépenses en cinq ans compensées seulement partiellement par une croissance économique plus forte que prévu et 25 milliards de revenus supplémentaires provenant, entre autres, de nouvelles taxes sur les grandes institutions financières et les riches.

Si la dernière année et demie a montré qu’un gouvernement libéral peut fonctionner dans ce contexte même s’il est minoritaire, il est possible qu’il ne parvienne pas à tenir tous ces engagements, mais il est aussi plus que probable qu’il devra obtenir l’appui d’élus d’autres partis pour pouvoir avancer. Or, « son partenaire de danse » le plus probable sera le NPD, avec lequel il partage plusieurs priorités aussi en matière de santé, de logement et de réforme de l’assurance-emploi, a noté la Banque de Montréal dans une autre analyse, mais qui en appelle à plus de dépenses encore et plus d’impôts sur les plus riches. Les néodémocrates presseront aussi les libéraux de tenir parole sur l’élimination des subventions au secteur pétrolier.

Dépenses, déficits, inflation…

Ces dépenses supplémentaires donneront, l’an prochain, un petit coup de pouce supplémentaire à la croissance économique, mais aussi à l’inflation, « ce qui pourrait forcer la Banque du Canada à remonter ses taux d’intérêt plus tôt que prévu », ont prévenu mardi les analystes d’Oxford Economics. Le rythme de progression du variant Delta de la COVID-19 et les difficultés des entreprises à répondre à la reprise de la demande continueront cependant d’exercer l’influence la plus importante sur ces facteurs, a estimé la Banque de Montréal.

La plateforme électorale des libéraux laissait déjà entrevoir « des déficits un peu plus prononcés à moyen terme », a noté Sri Thanabalasingam, économiste à la Banque TD. L’obligation, pour le gouvernement minoritaire libéral, de négocier une entente avec les néodémocrates « creuserait plus encore le déficit fiscal ».

Le discours du Trône du « nouveau » gouvernement libéral permettra de se faire une première idée de ses priorités, dit la Banque de Montréal. Mais l’attention de tous ira surtout à sa mise à jour économique de cet automne et à son premier budget cet hiver, sans parler « du variant Delta, de la Réserve fédérale américaine, de la croissance mondiale, du plafond de la dette américaine, des chaînes d’approvisionnement, des pressions inflationnistes et de ces millions d’autres facteurs qui pèsent plus sur les perspectives économiques que les ambitions des politiciens canadiens ».