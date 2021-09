L’État de New York a choisi Hydro-Québec comme fournisseur

L’État de New York vient d’accorder un contrat de 25 ans à Hydro-Québec, ce qui représente le plus important contrat d’exportation de la société d’État.

À partir de 2025, Hydro-Québec fournira près de 1250 mégawatts d’hydroélectricité, ce qui représente la consommation électrique d’environ un million de foyers.

Les énergies fossiles représentent près de 85 % des approvisionnements en électricité dans la région. L’État veut que les énergies renouvelables représentent 70 % de sa consommation d’énergie d’ici 2030.

L’annonce a été faite par la gouverneure Kathy Hochul durant la Climate Week de New York. « L’État de New York fait un pas audacieux vers la décarbonation », réagit la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, dans un communiqué.

Le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE) prévoit la construction d’une ligne de transport souterrain et sous-fluvial d’une longueur d’environ 545 km entre la frontière canado-américaine et la ville de New York.

Une portion de 60 kilomètres devra également être construite au Québec. La société d’État sera copropriétaire de cette portion avec le Conseil des Mohawks de Kahnawake.