Amazon embauchera 15 000 travailleurs au Canada

Amazon Canada embauchera 15 000 nouveaux employés d’entrepôt et de distribution dans des communautés à travers le pays cet automne pour soutenir ses plans d’expansion. Le salaire de départ de ses employés de première ligne au Canada variera désormais entre 17 $ et 21,65 $ l’heure, comparativement au salaire de départ actuel de 16 $ l’heure. Les employés actuels recevront également entre 1,60 $ et 2,20 $ supplémentaires l’heure, à compter de maintenant.

Amazon Canada compte actuellement 25 000 employés à temps plein et à temps partiel dans 25 communautés réparties dans cinq provinces. L’entreprise compte 46 entrepôts et installations logistiques et de livraison au Canada, comparativement à 30 à la mi-2020. D’autres annonces de croissance sont attendues plus tard cette année, selon la société.

Sumegha Kumar, directrice des activités d’expédition aux clients canadiens, a refusé de dire si Amazon faisait face à une pénurie de main-d’œuvre au Canada, bien qu’elle ait reconnu « qu’il y a des endroits où nous avons plus d’occasions que d’autres » de pourvoir les postes vacants. Elle a noté que l’augmentation des salaires était un moyen de garantir que l’entreprise reste concurrentielle. « Nous continuerons toujours à surveiller la progression de notre marché et à faire les investissements nécessaires dans notre structure de rémunération », a-t-elle affirmé.

46 C’est le nombre d’entrepôts et d’installations logistiques et de livraison que possède Amazon au Canada, comparativement à 30 à la mi-2020.

Plus tôt cette année, Amazon a annoncé une augmentation des salaires de ses nouveaux employés aux États-Unis à 17 $US l’heure, dans l’espoir d’embaucher 75 000 nouveaux travailleurs dans ce pays.

Nécessaire virage

Don Drummond, un économiste de l’école d’études politiques de l’Université Queen’s, située à Kingston, en Ontario, estime que les employeurs n’avaient pas le choix de hausser les salaires. Non seulement le risque de contracter la COVID au travail a rendu les employés plus hésitants à travailler au salaire minimum, mais le bassin de candidats potentiels a rétréci en raison des restrictions frontalières et du déclin de la migration internationale observés pendant la pandémie.

Les employeurs aux prises avec un manque de main-d’œuvre doivent non seulement se pencher sur l’amélioration de leur salaire de base, mais aussi offrir des avantages sociaux comme des assurances couvrant les soins de santé et dentaires pour les employés payés à l’heure, pense M. Drummond.

Amazon affirme donner accès à des avantages sociaux pour les soins de santé, dentaires et oculaires ainsi qu’à des programmes de formation et d’éducation pour tous ses employés, indépendamment de leur poste ou de leur ancienneté.

Amazon offre également une prime de 100 $ aux nouveaux employés et aux employés actuels qui présentent une preuve de vaccination contre la COVID-19. La société a fait face à des éclosions continues dans plusieurs de ses installations tout au long de la pandémie.

Amazon n’a pas imposé la vaccination à ses employés.