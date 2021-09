Les avions de Porter redécollent après 18 mois

Le transporteur Porter Airlines a repris ses activités pour la première fois en près de 18 mois, soit depuis que ses avions ont été cloués au sol par les restrictions de santé publique et de voyage liées à la pandémie de COVID-19.

Les vols à destination de Toronto, Montréal, Ottawa et Thunder Bay sont les premiers à redécoller, suivis d’autres destinations canadiennes telles que Halifax, Québec, Saint-Jean et Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans les 10 prochains jours. Les vols à destination de Boston, Chicago, New York et Washington reprendront le 17 septembre, tandis que d’autres destinations offertes à l’année longue reprendront le 6 octobre.

La compagnie aérienne établie à Toronto rappelle des centaines de travailleurs alors que la reprise des activités s’accélère.

Porter dit avoir renforcé ses normes de santé avec des niveaux élevés de désinfection pour protéger les passagers et les employés.

Les employés doivent être complètement vaccinés ou présenter des résultats négatifs de tests de dépistage de la COVID-19 administrés dans les 72 heures précédant le début de leur quart de travail.

Les réservations effectuées avant le 30 septembre pourront être modifiées ou annulées sans frais. Les passagers ont également la possibilité de payer 40 $ plus taxes pour recevoir un remboursement complet en cas d’annulation anticipée de leur vol, pour quelque raison que ce soit.