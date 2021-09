La pénurie de compétences numériques, principale menace à la croissance des sociétés

Les entreprises canadiennes ont du mal à trouver des travailleurs dotés de compétences numériques dans un contexte où la pandémie continue d’accélérer l’adoption et l’automatisation de la technologie, révèle un nouveau sondage.

Selon les résultats de l’enquête de la firme KPMG, l’incapacité à trouver et à retenir les talents a été identifiée comme la principale menace pour les perspectives de croissance des entreprises à travers le pays.

Près de 80 % des entreprises interrogées pour le sondage affirment que la pandémie a changé leur façon de travailler et qu’elles ont désormais besoin de plus de travailleurs ayant des compétences informatiques. Mais 70 % des entreprises interrogées ont du mal à embaucher des personnes possédant les bonnes compétences, poursuit KPMG. La firme précise que près de 90 % des entreprises investissent dans l’amélioration des compétences des travailleurs, mais que plus de la moitié disent qu’elles devront envisager de recruter à l’extérieur du Canada.

Selon le président et associé directeur du numérique chez KPMG au Canada, Armughan Ahmad, si la pandémie a permis à de nombreuses entreprises d’accélérer leurs stratégies numériques, la concurrence pour les compétences numériques a rendu la mise en oeuvre de ces stratégies plus difficile.