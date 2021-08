Le résultat financier de la SAQ en hausse de 16,6% au premier trimestre

La Société des alcools du Québec (SAQ) a dévoilé un résultat en hausse de 16,6 % pour son premier trimestre, par rapport au même trimestre l’an dernier, qui avait été marqué par la mise en place des restrictions contre la pandémie.

Les revenus de la société d’État ont progressé de 8,3 %, à 832,2 millions, pour le trimestre clos le 19 juin, par rapport au premier trimestre de l’an dernier, pendant lequel les mesures sanitaires ont eu un impact défavorable sur ses ventes, a souligné la SAQ. Le résultat net de la SAQ s’est élevé à 284 millions pour le plus récent trimestre, en hausse de 40,5 millions par rapport à l’an dernier.

Les ventes du réseau des succursales et des centres spécialisés ont progressé de 10,6 % à 749,9 millions, soit une hausse de 71,6 millions. La réouverture graduelle des restaurants et des bars a notamment contribué à ces ventes à hauteur de 27,2 millions. À l’inverse, les ventes du réseau des grossistes-épiciers ont diminué de 8,9 %, ou 8 millions, à 82,3 millions. Les mesures sanitaires et la fermeture du secteur de la restauration avaient favorisé les ventes de ce réseau au premier trimestre de l’exercice précédent, a expliqué la SAQ.

Les ventes en ligne de la SAQ ont pour leur part avancé de 7,9 % pour atteindre 26 millions, ce qui représentait 3,8 % des ventes réalisées auprès des consommateurs.

La SAQ a réduit ses charges de 7 % au plus récent trimestre, à 138,1 millions.