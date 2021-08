Véhicules électriques: de nouveaux doutes sur la cible de 2035 du gouvernement Trudeau

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, se félicite du succès de son programme d’aide à l’achat de véhicules électriques mais ne l’étend pas pour autant aux camionnettes ni aux véhicules électriques usagés, ce que demande pourtant l’industrie. En fait, Transport Canada dit vouloir se coller aux cibles d’électrification du président américain, Joe Biden, pourtant jugées trop modestes pour respecter son objectif de ne vendre que des véhicules zéro émission à partir de 2035.

Omar Alghabra s’est présenté aux médias jeudi matin devant le Centre technique de General Motors (GM) de Markham, en Ontario. Vu l’endroit, les gens de l’industrie et les analystes s’attendaient à le voir annoncer de nouvelles mesures d’aide à l’achat de certains VUS et camionnettes électriques, similaires à l’aide pouvant atteindre 5000 $ à l’achat par un particulier d’un véhicule électrique neuf répondant à des critères spécifiques.

GM est un des quelques grands fabricants qui ont déjà annoncé la mise en marché de telles camionnettes au cours des prochains mois. Plus lourdes et plus coûteuses que des voitures normales, les camionnettes sont parmi les véhicules les plus populaires sur le marché canadien. Elles sont aussi beaucoup plus énergivores. Les premiers modèles électriques attendus d’ici la fin 2022 aideront sans doute à régler ce problème, mais leur prix de détail plus élevé pourrait ralentir leur adoption.

Vu le succès de l’aide gouvernementale actuelle à l’achat dans l’ensemble du Canada, inclure ces véhicules dans le programme semble donc être l’étape suivante, explique Daniel Breton, p.-d.g. de Mobilité électrique Canada, un organisme représentant les entreprises du secteur.

« Nous plaidons pour élargir les modalités d’aide pour inclure ces nouveaux modèles, dit-il. Pas pour des véhicules hors de prix, mais pour des camionnettes électriques d’entrée de gamme, par exemple. Le ministre avait déjà laissé entendre qu’il annoncerait de nouvelles mesures élargies d’aide à l’achat. Beaucoup de gens s’attendaient à ça [jeudi] matin. »

En fait, vu l’imminence d’une campagne électorale fédérale, M. Breton ne serait pas étonné que des mesures élargissant l’aide fédérale à l’achat de véhicules zéro émission soient annoncées dans les prochaines semaines.

Des cibles trop peu contraignantes ?

Jeudi matin, le ministre Alghabra s’est surtout félicité d’avoir aidé 100 000 automobilistes canadiens à se procurer un véhicule zéro émission. Ces véhicules évitent d’émettre l’équivalent de 352 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES) par an, soit un volume annuel comparable à celui de 991 000 foyers.

Le ministre des Transports a également dit « appuyer fermement » le gouvernement des États-Unis dans le renforcement de sa réglementation sur les émissions polluantes des véhicules légers. Washington souhaite que 50 % des véhicules vendus aux États-Unis en 2030 soient zéro émission. Transports Canada a d’ailleurs indiqué qu’il « adoptera ces mesures afin de maintenir l’harmonisation entre nos deux pays ».

Cette affirmation contredit en quelque sorte ce qu’affirmait le mois dernier le ministre fédéral de l’Environnement. Jonathan Wilkinson réitérait ce qui est indiqué dans son Plan climat datant de 2020, soit que le Canada « travaille à aligner la réglementation canadienne sur les véhicules légers avec les normes de performance les plus strictes en Amérique du Nord après 2025, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des États. »

À l’heure actuelle, la réglementation la plus contraignante sur le continent se trouve en Californie. Les cibles formulées par Washington le sont moins et, selon l’Agence environnementale américaine (EPA), elles seraient insuffisantes pour assurer la transition énergétique espérée d’ici 2035.

Autrement dit, le Canada risque de lui aussi rater sa cible de 2035 s’il se colle aux normes fédérales américaines, craint Daniel Breton, de Mobilité électrique Canada. « Bien qu’il s’agisse d’un important pas en avant, la norme américaine sur les émissions de GES des véhicules légers est insuffisante pour atteindre l’objectif de 100 % de ventes de véhicules zéro émission d’ici 2035. Il est essentiel que le Canada donne suite à son engagement d’établir une réglementation plus stricte », conclut-il.