Québecor sort gagnant des enchères dans le sans-fil

Les analystes sortent à la fois déçus et encouragés par les résultats publiés jeudi soir par le ministère de l’Innovation et du Développement économique des enchères de spectre pour le secteur du sans-fil. Ils semblent surtout s’accorder sur le fait que Québecor s’est bien placé pour devenir le nouveau quatrième joueur national dans ce marché.

Au total, la moitié des 1495 licences accordées par le gouvernement fédéral l’ont été à des fournisseurs régionaux et indépendants. Le ministre François-Philippe Champagne s’est d’ailleurs félicité de voir au moins un joueur régional être présent dans chacune des 172 régions du pays ciblées par ces enchères, ce qui pourrait mener à la création de nouveaux petits concurrents pour les grands réseaux nationaux.

Le prix payé, une somme totale de 8,9 milliards $, est sensiblement plus élevé que l’anticipaient les analystes. Il pourrait représenter un frein au déploiement des prochaines mises à niveau des réseaux sans fil, craignent les analystes.

Cela dit, Québecor pourrait faire mentir ces prévisions. Il est le fournisseur indépendant qui a allongé la plus importante somme d’argent. L’entreprise montréalaise propriétaire de Vidéotron a récolté 294 licences, plusieurs situées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, ce qui lui a coûté 830 millions $. Un réseau sans fil opérant sur ces fréquences couvrirait une population totale de 30 millions de personnes. « C’est la plus grande surprise de ces enchères », écrit l’analyste de CIBC Marché des capitaux Robert Bek. Selon lui, Québecor se prépare à devenir le quatrième grand fournisseur national de services sans fil.

Vers un quatrième réseau national

Aux yeux des autorités, cette quatrième place était jusqu’ici occupée par Freedom Mobile et sera laissée vacante par le rachat de Shaw par Rogers, étant donné que Shaw est propriétaire de Freedom, présent dans plusieurs régions dans l’ouest du Canada.

Les fréquences acquises par Québecor laissent d’ailleurs poindre la possibilité que la société dirigée par Pierre-Karl Péladeau pourrait carrément racheter Freedom Mobile, une possibilité évoquée par le P.-D.G lui-même suite à l’annonce de la transaction Rogers-Shaw.

Québecor qui rachète Freedom et qui se dote ainsi d’une infrastructure de réseau sans-fil nationale répondrait aux critères imposés plus tôt cette année par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC) pour être autorisé à devenir un exploitant national de réseau virtuel. En vertu de la définition du CRTC, un exploitant virtuel doit détenir sa propre infrastructure dans certaines régions du pays pour pouvoir ensuite emprunter l’infrastructure nationale des plus grands exploitants.

Dans une note aux investisseurs publiée ce matin, l’analyste de Valeurs mobilières Desjardins Jérome Dubreuil voit Québecor et Cogeco, un autre fournisseur montréalais qui a mis la main sur des fréquences, se positionner pour être considérés comme de tels exploitants virtuels.

« La propriété de fréquences est une considération importante pour avoir accès aux réseaux virtuels et aussi, potentiellement, pour l’éventuelle acquisition des actifs mobiles de Shaw s’ils sont mis en vente », écrit l’analyste montréalais. Ce dernier souligne le fait que les licences acquises par Québecor lui permettraient de couvrir une plus grande partie de la population canadienne que celles acquises par Bell et Telus.

La direction de Cogeco a manifesté dans le passé son intérêt pour le marché du sans-fil, mais rien n’indique si ou comment cette volonté se concrétisera. L’achat par Cogeco plus tôt cette année d’un fournisseur de services Internet aux États-Unis laisse croire que le fournisseur de services de télécommunications pourrait davantage vouloir se concentrer sur les services résidentiels et commerciaux.

Cela laisse donc le champ libre à Québecor pour s’imposer au niveau national. Cela dit, rien n’empêcherait ce dernier, ni Cogeco d’ailleurs, de revendre certaines licences acquises à un prix plus élevé pour générer un profit. Dans l’ensemble, toutefois, la somme élevée payée pour les nouvelles licences aura un impact sur la valeur en bourse des principales sociétés de télécom du pays, quoique minime.

Valeurs mobilières Desjardins a revu légèrement à la baisse son cours cible pour Bell, Rogers, Québecor et Telus. Seul celui de Cogeco demeure inchangé.