Disney fermera la plupart de ses magasins au Canada

La compagnie Walt Disney fermera la plupart de ses magasins canadiens cet été dans le cadre du plan plus large de l’entreprise visant à se concentrer sur ses activités de commerce électronique et à réduire son empreinte physique.

L’entreprise de divertissement a annoncé la fermeture d’au moins 60 magasins en Amérique du Nord, y compris la plupart de ses magasins au Canada. Le Disney Store, une chaîne de magasins spécialisés vendant des jouets, des costumes et d’autres articles sur le thème de Disney, compte actuellement 16 magasins au Canada répertoriés sur son site Web.

Selon le localisateur de magasins, trois emplacements en Colombie-Britannique sont déjà fermés définitivement, tandis que quatre sites en Alberta, un au Manitoba et quatre en Ontario devraient fermer au plus tard le 18 août.

Stephanie Young, présidente des produits de consommation, des jeux et de l’édition de Disney, affirme que la pandémie a changé ce que les consommateurs attendent d’un détaillant tout en déplaçant davantage les achats en ligne. La société prévoit de créer une « expérience de commerce électronique plus flexible et interconnectée », avait-elle déclaré dans un communiqué plus tôt cette année.

L’analyste de la vente au détail Bruce Winder affirme que Disney a probablement trouvé des moyens plus efficaces de promouvoir sa marque et ses marchandises.

Il s’attend à ce que la société lie éventuellement sa plateforme de commerce électronique shopDisney à sa plateforme Disney+.

La fermeture des magasins Disney au Canada fait partie des changements radicaux qui frappent le secteur de la vente au détail et les centres commerciaux, a ajouté M. Winder. « Les centres commerciaux vont changer considérablement en ce qui a trait à ce qu’ils font et comment ils fonctionnent et quels types de magasins s’y trouvent », a-t-il prédit.