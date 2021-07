Tesla dépasse pour la première fois le milliard de dollars de bénéfice net en un trimestre

Le constructeur de véhicules électriques Tesla a livré un nombre record de véhicules au deuxième trimestre, faisant presque doubler son chiffre d’affaires et décupler son bénéfice net, qui a dépassé pour la première fois un milliard de dollars.

Le bénéfice net du groupe dirigé par Elon Musk a atteint 1,14 milliard d’avril à juin derniers, contre 104 millions sur la même période en 2020, tandis que son chiffre d’affaires s’est élevé à 11,96 milliards, a indiqué le groupe lundi dans un communiqué. L’entreprise avait déjà annoncé avoir livré 201 250 véhicules au deuxième trimestre, un niveau inédit malgré la pénurie de semi-conducteurs qui perturbe le secteur automobile.

Tesla souligne avoir « continué à faire face au deuxième trimestre à des défis dans la chaîne d’approvisionnement, en particulier les pénuries mondiales de semi-conducteurs et la congestion des ports ». Mais l’équipe, des développeurs de logiciels aux ouvriers dans les usines, « a travaillé extrêmement dur pour rester le plus près possible des capacités maximales ». « Avec une demande mondiale de véhicules à des niveaux records, l’offre de composants aura une forte influence sur le taux de croissance de nos livraisons pour le reste de cette année », ajoute Tesla.

Le constructeur automobile, qui avait annoncé en janvier dernier vouloir faire croître ses livraisons de 50 % en moyenne par an pendant plusieurs années, n’a pas changé ses prévisions. Il souligne juste que cela pourrait être un peu plus rapide cette année.

Le groupe a pendant longtemps dominé le marché des véhicules électriques, mais fait face à une concurrence croissante. Selon le cabinet spécialisé Cox Automotive, Tesla représentait ainsi 64 % des ventes de véhicules électriques aux États-Unis au deuxième trimestre, contre 71 % au trimestre précédent et 83 % sur la même période en 2020.

Tesla, qui tire habituellement une grosse partie de ses profits de la vente à d’autres entreprises des crédits carbone qui lui sont accordés car ses voitures n’émettent pas de polluants, voit en revanche cette source commencer à se tarir : les revenus tirés de cette activité ont atteint 354 millions au deuxième trimestre, contre 518 millions au trimestre précédent. Le groupe, qui avait par ailleurs retiré 101 millions de dollars de bénéfices opérationnels grâce au bitcoin au premier trimestre, a cette fois-ci dû enregistrer une charge de 23 millions pour le même motif.

Tesla avait créé la surprise en début d’année en annonçant avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de la monnaie virtuelle, dont la valeur s’est envolée jusqu’à la mi-avril avant de retomber lourdement.