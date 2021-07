Québec et Ottawa investissent 693 M$ pour l’électrification de l’aéronautique

L’industrie québécoise de l’aéronautique entame un virage vers l’électrification du secteur grâce à un soutien financier de 693 millions $ d’Ottawa et de Québec. Bell Textron et Pratt & Whitney s’engagent à concevoir respectivement un hélicoptère électrique et un moteur hybride électrique. CAE mise pour sa part sur le développement de technologies liées à l’aviation électrique.

Le secteur aéronautique a traversé une « tempête parfaite » l’an dernier, a rappelé hier le p.-d.g. de CAE électronique, Marc Parent lors de la conférence qui a réuni des représentants de l’industrie et des gouvernements fédéral et provincial. Au printemps 2020, le trafic aérien commercial a chuté de 90 % du jour au lendemain, a-t-il dit : « On a tous compris qu’il fallait faire quelque chose, non seulement pour garder les emplois, mais aussi pour assurer une croissance. C’est clair que ça passe par l’innovation et l’agilité. »

Cette innovation, c’est par l’électrification de l’aéronautique qu’elle devrait se développer. Pour ce faire, 1,8 milliard $ seront investis dans trois projets chapeautés par autant d’entreprises : Pratt & Whitney, CAE électronique et la texane Bell Textron. Les gouvernements du Canada et du Québec allongeront respectivement 440 millions et 253 millions, laissant au secteur privé le soin d’investir 1,1 milliard.

Pratt & Whitney veut concevoir d’ici quatre ans un moteur qui fonctionnerait avec un système de propulsion hybride électrique. Réalisé en collaboration avec De Havilland Aircraft, ce moteur permettrait de réduire de 30 % la consommation de carburant, selon Maria Della Posta, présidente de Pratt et Whitney Canada.

Le projet Viridis de Bell Textron Canada vise pour sa part le développement et la commercialisation de technologies de l’aviation respectueuses de l’environnement. À quand un hélicoptère hybride ou électrique à voler en ciel québécois ? Le président de Bell Textron Canada, Steeve Lavoie, n’a pas voulu se commettre sur un échancier précis.

Désignant l’hélicoptère installé derrière les dignitaires présents au Palais des Congrès, M. Lavoie a ajouté : « C’est un démonstrateur hydride électrique qui a été testé ; il a fait plus de 50 heures de vol. C’est un projet qui nous permet de récupérer les données. Et aujourd’hui, je peux vous dire qu’un modèle comme celui-ci va nous servir à réduire drastiquement les [émissions de] gaz à effets de serre. »

Finalement, CAE électronique a pour sa part annoncé le déploiement dans les cinq prochaines années d’un programme de recherche pour concevoir des technologies numériques, dont certaines liées à l’aviation électrique. Reconnue pour ses simulateurs de vol, l’entreprise veut convertir ses produits à l’énergie électrique pour atteindre la carboneutralité.

Les investissements fédéraux de jeudi détaillent en fait des sommes promises plus tôt cette année. Dans le budget d’avril, Ottawa avançait vouloir injecter 1,75 milliard $ sur sept ans en aéronautique via le Fonds stratégique pour l’innovation (FSI). Ce fonds a pour but, entre autres choses, de positionner le pays à l’échelle mondiale dans des industries prometteuses.

Dans ce budget, le gouvernement Trudeau avait aussi promis une enveloppe de 250 millions $ sur trois ans pour aider les PME du secteur. Présente lors de la conférence d’hier, la ministre du Développement économique Mélanie Joly a confirmé cet investissement. Des 2050 millions prévus dans l’Initiative relance régionale de l’Aérospatial, 100 millions devraient être investis au Québec, a-t-elle assuré.

Legault fait appel aux jeunes

Lors de la conférence, le premier ministre du Québec François Legault a répété à plusieurs reprises l’impact positif de ces projets sur le marché de l’emploi. « Les trois annonces qu’on fait aujourd’hui vont créer 1000 nouveaux emplois payants. Et quand je dis payant, c’est que ce sont des emplois [dont les salaires] dépassent 80 000 dollars par année. »

Il a rappelé que la pénurie de main-d’œuvre est un défi pour plusieurs gouvernements. « Des emplois à 20 000 ou 30 000 dollars par an, il y en a beaucoup. Mais lorsqu’on se compare avec l’Ontario, on n’a pas assez au Québec d’emplois à 70 000 ou 80 000 par année. » Les emplois bien rémunérés vont permettre de « créer de la richesse ».

Mais il ne suffit pas de créer des emplois, il faut pouvoir les combler. « Ça, ça passe par l’éducation qui restera toujours la priorité des priorités. Et quand je dis éducation, ça peut vouloir dire requalification. » Le premier ministre a soutenu qu’il faut être « capable de prioriser certains secteurs » où les salaires sont plus élevés, citant l’exemple de l’ingénierie.