Lac-Mégantic se tourne vers le soleil sans oublier le pétrole

Malgré les nuages, Lac-Mégantic a souligné mardi le huitième anniversaire de la catastrophique explosion ferroviaire du 6 juillet 2013 en se tournant vers le soleil. La municipalité des Cantons-de-l’Est a inauguré un parc solaire nouveau genre qui la rendra à terme moins dépendante des énergies traditionnelles, en attendant d’être entièrement débarrassée du pétrole.

Élaboré par Hydro-Québec et des partenaires du secteur privé, le parc en question comprend actuellement un peu plus de 1800 panneaux solaires répartis entre le toit du complexe sportif municipal et quelques-uns de la trentaine de bâtiments qui forment le centre-ville de Lac-Mégantic. À terme, il devrait compter 2 200 panneaux d’une puissance maximale de 800 kilowatts, suffisante pour fournir par moments près du double de la demande en électricité du quartier qu’ils desservent.

« Ne pas s’éparpiller »

En ce mardi où le ciel grisâtre pesait lourd au-dessus des têtes des dizaines de personnes présentes pour inaugurer ce que Hydro-Québec appelle son premier « microréseau », les quelques rayons de soleil qui filtraient suffisaient pour produire le quart de l’énergie consommée dans le quartier.

Il n’y avait pas que la météo qui était maussade : quelques dizaines de manifestants s’étaient massés près de l’église, à quelques pâtés des nouvelles installations électriques. Sans remettre en question la valeur ni la pertinence de ce projet, ils tenaient à ne pas faire oublier en ce triste jour d’anniversaire que la question du passage de convois pétroliers au cœur de Lac-Mégantic n’est toujours pas réglée.

« On veut simplement s’assurer que les politiciens ne vont pas s’éparpiller dans plein d’autres projets et oublier nos demandes par rapport au transport du pétrole à Mégantic », a expliqué au Devoir une manifestante, juste avant de respecter une minute de silence tenue en mémoire des 46 personnes qui ont perdu la vie dans l’explosion du 6 juillet 2013.

Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic, assure qu’elle n’oublie pas. « C’est vrai que huit ans c’est long, mais notre priorité en ce moment est d’avoir une voie de contournement », a-t-elle affirmé. La construction de la voie ferroviaire devrait débuter en 2022 et son entrée en service en 2023, promet-elle. À partir de ce moment, le pétrole qui transite par train devrait ne plus passer par le centre-ville de Lac-Mégantic.

Un premier microréseau québécois

Une quarantaine de bâtiments ont été démolis au centre-ville suite à l’explosion de 2013 et il en ressort aujourd’hui un peu de positif : ils ne cachent plus le lac situé tout juste derrière la ville, près de la grande place aménagée autour des rails pour rappeler la tragédie. Un pavillon d’interprétation sera construit tout près pour illustrer ce que représente le microréseau de Hydro-Québec pour la municipalité.

Ce pavillon s’avère doublement utile car contrairement au lac, à moins de grimper sur le toit du complexe sportif municipal, il est impossible de voir le parc solaire financé à hauteur de 10,2 millions $ par Hydro-Québec et le gouvernement fédéral et dont vient d’hériter Lac-Mégantic.

Ce microréseau s’inspire de ce qui a déjà été réalisé pour alimenter en énergie renouvelable certaines communes de France, notamment. Il s’agit d’un petit réseau local d’électricité qui peut s’autosuffire par moments ou qui peut tirer son énergie du réseau public. Le réseau de Lac-Mégantic est le premier du genre au Québec. C’est aussi le premier du genre presque entièrement composé d’éléments fabriqués au Québec.

« La plus belle forme d’énergie est l’énergie humaine et ce qu’on vit aujourd’hui en est la preuve », a déclaré la p.-d.g. de Hydro-Québec, Sophie Brochu, au moment de présenter le microréseau. « C’est de cette énergie qu’est venue l’idée de créer quelque chose qui n’existait pas auparavant. »

En plus des capteurs solaires de la société Stace, de Saint-Augustin-de-Desmaures, pas loin de Québec, ce réseau comprendra à terme des batteries d’une capacité de 700 kilowattheures mises au point par Evlo, la filiale de Hydro-Québec spécialisée dans le stockage énergétique. Plusieurs autres composants pour relier le tout au réseau de Hydro-Québec ont aussi été conçus sur mesure pour Lac-Mégantic.

Le ministre québécois de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien a précisé que cette technologie de microréseau jouera un rôle important dans le plan de transition énergétique du Québec. « Mégantic agit comme une vitrine technologique qui nous aidera à décarboniser les 22 réseaux éloignés et non connectés que Hydro-Québec possède ailleurs au Québec », a-t-il indiqué. Déjà, les Îles de la Madeleine sont sur le radar de la société d’État pour une deuxième application de la technologie, selon un ingénieur de Hydro-Québec présent sur place.

« Les Méganticois participent désormais à la transition énergétique du Québec », a ajouté la mairesse Julie Morin au moment d’inaugurer son nouveau réseau. « Aujourd’hui, nous nous tournons vers l’avenir. Nous savons que nous pouvons nous relever. C’est une belle journée et l’avenir l’est tout autant. »