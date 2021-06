Le taux de chômage est resté stable, au Québec, le mois dernier

Le taux de chômage a peu varié au Canada le mois dernier, s’étant établi à 8,2 %, le nombre de personnes à la recherche d’un emploi ou ayant été mises à pied temporairement s’étant maintenu, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale ajoute qu’au Québec, le taux de chômage est resté stable en mai, à 6,6 %, le plus faible parmi les provinces du Canada après celui de la Saskatchewan, mesuré à 6,3 %.

L’emploi a diminué de 68 000 en mai au Canada, ou de 0,4 %. Presque toute la baisse de l’emploi est survenue dans le travail à temps partiel et elle a été surtout imputable à l’Ontario et à la Nouvelle-Écosse.

En mai, l’emploi total dans le secteur des biens a reculé pour la première fois depuis avril 2020. Le nombre de personnes travaillant dans la fabrication a reculé de 2 % alors que l’emploi a diminué dans le commerce de détail de 29 000.

Des hausses de l’emploi ont toutefois été observées dans le transport et l’entreposage, de 22 000, et de 8600 dans les ressources naturelles, le secteur dont la reprise post-pandémie est la plus avancée.

D’avril à mai, le taux de chômage a bondi de 8,1 % à 9,8 % en Nouvelle-Écosse et de 8,2 % à 9,6 % à l’Île-du-Prince-Édouard. La hausse du taux de chômage a été plus modérée au Nouveau-Brunswick, de 8,5 % à 9 %.