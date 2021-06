Bientôt le retour des avions supersoniques?

United Airlines a commandé auprès de la start-up Boom Supersonic 15 avions supersoniques volant avec du carburant durable, relançant la perspective de voyages ultrarapides stoppée avec l’arrêt du Concorde en 2003.

Si l’appareil, baptisé Overture, répond à toutes les normes, il pourrait transporter des passagers d’ici 2029 à Mach 1,7, soit deux fois la vitesse des avions de ligne les plus rapides actuellement. Cela pourrait permettre à United Airlines d’effectuer des trajets en deux fois moins de temps : un vol entre Newark et Londres prendrait ainsi trois heures et demi. Newark et Francfort seraient reliés en quatre heures.

Pour Jon Ostrower, de la publication spécialisée Air Current, cette annonce marque un tournant. « La dernière fois que United a commandé un avion supersonique, les humains n’avaient pas encore marché sur la Lune », a-t-il rappelé sur Twitter. En envisageant de nouveau de se déplacer à toute allure, United « va à contre-courant de la tendance la plus constante des compagnies aériennes depuis 50 ans : un désir de voler moins cher, pas plus vite ».

S’il finit par décoller, Overture serait le premier avion supersonique à transporter des passagers depuis le dernier vol du Concorde en 2003. Cet appareil mythique avait toujours peiné à trouver son public en raison de ses coûts très élevés. En service de 1976 à 2003 chez British Airways et Air France, il était en effet très gourmand en carburant et n’a jamais été un programme rentable pour les compagnies britannique et française.

Il y a un réel doute dans l’état actuel des choses sur la viabilité de ce programme

Mais c’est l’accident d’un Concorde d’Air France en 2000, peu après son décollage de Paris, qui avait précipité la fin de son exploitation. La tragédie avait fait 113 morts.

Selon l’accord dévoilé jeudi, United achètera 15 appareils une fois qu’il « répondra à toutes les normes [de la compagnie] en termes de sécurité, d’opérations et de respect de l’environnement ». United a aussi pris une option sur 35 appareils supplémentaires.

Boom Supersonic affirme qu’Overture devrait être présenté en 2025, voler une première fois en 2026 et commencer à transporter des passagers d’ici 2029. Il devrait être alimenté à 100 % par du carburant d’aviation durable (sustainable aviation fioul, SAF).

Or, pour développer ce genre d’avions, il faut investir « 10, 15 milliards de dollars », remarque Michel Merluzeau, du cabinet spécialisé AIR. « Il y a un réel doute dans l’état actuel des choses sur la viabilité de ce programme. »