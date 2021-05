Ottawa pressé de bonifier les pensions dès 65 ans

Trois organismes représentant plus d’un million d’aînés à travers le Canada pressent le gouvernement fédéral de bonifier les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui y sont admissibles.

L’Association canadienne des individus retraités, l’Association nationale des retraités fédéraux et le Réseau FADOQ ont lancé cet appel par un communiqué de presse, un peu plus d’un mois après la présentation du budget fédéral de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Le document de la ministre Freeland, présenté le 19 avril dernier, annonçait que les bonifications tant attendues à la SV ne seraient accessibles qu’aux aînés de 75 ans et plus.

Le gouvernement fédéral leur propose d’abord un versement unique de 500 $ en août 2021. Il compte ensuite bonifier les prestations mensuelles de 10 % à compter de juillet 2022.

Cette hausse équivaudrait à une augmentation de la SV de 766 $ la première année.

Triste réalité

Les trois organismes d’aînés lui demandent de rectifier le tir, jugeant ces mesures « discriminatoires ». « La précarité financière ne discrimine pas les gens en fonction de leur âge. Contrairement à ce qu’avance le premier ministre canadien Justin Trudeau, il s’agit d’une triste réalité qui existe avant 75 ans », a soutenu la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, par voie de communiqué.

Bill VanGorder, de l’Association canadienne des individus retraités, a ajouté que l’exclusion des Canadiens âgés de 65 à 74 ans pour cette bonification à venir a suscité « beaucoup d’inquiétudes et de frustrations » chez les principaux intéressés.

« L’augmentation de la SV devrait être élargie à toute personne âgée de 65 ans et plus, et l’augmentation de 10 % devrait être immédiate, et non reportée en 2022 », a poursuivi M. VanGorder.

Soutien politique

Ces organismes bénéficient d’un appui à la Chambre des communes ; le Bloc québécois, en particulier, milite pour une hausse des prestations de la SV de 110 $ par mois pour les aînés de 65 ans et plus. Une motion en ce sens avait été adoptée par tous les partis politiques, sauf les libéraux, en mars dernier.

Puis, lors du congrès du Parti libéral du Canada, en avril, les militants libéraux avaient coupé la poire en deux : ils avaient adopté une résolution exigeant que l’augmentation des prestations de la SV soit appliquée dès l’âge de 70 ans, plutôt qu’à 75 ans.

« Lorsque les gens vieillissent, leurs besoins sont plus grands. Ils sont plus susceptibles d’avoir épuisé leurs économies. Ils sont moins en mesure de faire les choses par eux-mêmes et les coûts des soins augmentent considérablement. Nous nous sommes donc concentrés là où le besoin s’en fait le plus sentir », a fait valoir la porte-parole Katherine Cuplinskas dans un courriel.