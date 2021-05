Des restaurants gastronomiques fondent un nouvel organisme pour relancer leur industrie

Un groupe de chefs cuisiniers a annoncé vendredi la création d’un collectif d’établissements gastronomiques québécois devant accélérer la relance et le développement de ce secteur fragilisé par la pandémie. Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé vendredi qu’il soutiendrait le travail et des projets issus de ce regroupement, sans y attacher de financement pour le moment.

Sur les 21 000 restaurants du Québec, environ 550 contribuent à l’évolution de la gastronomie québécoise et à son rayonnement international, selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain publiée vendredi. Ces derniers attirent des touristes dans la province et font travailler des producteurs de niche, essentiellement des maraîchers et des éleveurs.

Or, leur fermeture pendant plus de sept mois a mis en danger leur survie et celle de leur écosystème. Les revenus des grandes tables gastronomiques, peu adaptées au modèle d’affaires des ventes pour emporter, ont chuté de façon dramatique lors de la dernière année. Par exemple, ils auraient diminué de 406 % à la Saint-Valentin entre 2020 et 2021.

De leur côté, les travailleurs et la relève auraient déserté le milieu. Selon cette étude financée par le gouvernement du Québec, les inscriptions dans les écoles de cuisine ont baissé de 33 % et 22 % du personnel de cuisine s’est réorienté professionnellement.

Les producteurs de niche, dont beaucoup dépendaient des restaurants pour leur survie, sont nombreux à avoir fermé boutique ou à avoir diversifié leur offre en fonction d’une nouvelle clientèle, si bien qu’il y aurait une « réduction potentielle de 25 % à 35 % de l’offre de produits de niche pour les chefs et restaurateurs aux lendemains de la pandémie ».

C’est dans ce contexte qu’un groupe de restaurateurs, incluant les réputés chefs Normand Laprise, Charles-Antoine Crête, Colombe St-Pierre et Daniel Vézina, planifient la mise sur pied du Collectif de la gastronomie québécois, visant à régler ces problèmes. « On veut avoir un regroupement plus à l’image des besoins de la restauration indépendante, de notre réalité », a indiqué M. Crête, copropriétaire du Montréal Plaza, lors d’une conférence de presse à ce sujet vendredi.

« Il est impératif d’agir pour relancer la gastronomie québécoise. Elle fait vivre un écosystème du terroir dans toutes les régions du Québec, c’est un secteur clé pour le développement économique régional », a affirmé le ministre Fitzgibbon pour justifier son soutien à l’initiative.