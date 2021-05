Telus prévoit investir 9 milliards au Québec

Telus a annoncé lundi avoir l’intention d’investir un total de 9 milliards de dollars au Québec d’ici 2024, en évoquant la création possible de 8000 emplois dans la province.

Le géant des télécommunications entend notamment connecter plus de 157 collectivités québécoises à son réseau 5G d’ici la fin de 2021. La société établie à Vancouver a aussi l’intention de connecter des centaines de milliers de foyers et d’entreprises de plus à son réseau de fibre optique PureFibre dans les régions rurales et éloignées de la province, soutenue par un investissement commun des gouvernements provincial et fédéral.

240 milliards C’est la somme qu’estime avoir investie Telus depuis 2000 dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre au Canada.

Telus dit avoir pour objectif de brancher au service Internet haute vitesse toutes les familles et les entreprises de son territoire de la région de Québec, de l’est du Québec et de la Mauricie d’ici 2022, y compris au réseau de fibre optique jusqu’à domicile.

Les 8000 nouveaux emplois évoqués par Telus seraient créés dans les secteurs de la construction, de l’ingénierie et des technologies émergentes chez Telus et chez ses partenaires d’ici 2024.

L’entreprise calcule avoir investi, depuis 2000, près de 240 milliards à l’échelle du pays dans son infrastructure réseau, ses activités opérationnelles et ses licences de spectre. De cette somme, près de 30 milliards ont été consacrés aux technologies et aux activités d’exploitation au Québec.