Québecor n’aura pas la vie facile dans le sans-fil canadien

Le gouvernement fédéral mettra aux enchères le 15 juin prochain des spectres de fréquence de la bande des 3500 mégahertz. Ces fréquences risquent de coûter cher aux opérateurs désireux de les acquérir pour améliorer leur infrastructure sans fil de plus récente génération (la 5G), et se traduiront par des frais de service inutilement élevés pour les consommateurs canadiens, révèle un rapport de l’institut C.D. Howe. Le groupe de recherche indépendant estime que les coûts des fournisseurs canadiens pour ériger leur infrastructure 5G sont 83 % plus élevés que ceux de leurs homologues d’autres pays. Le coût d’acquisition des fréquences compterait pour 50 points de pourcentage de cette surprime. La raison ? La formule d’enchères privilégiée par Ottawa fait grimper artificiellement la valeur de ces fréquences et étire les délais d’entrée en service des nouveaux réseaux. D’ailleurs, le Canada est la seule économie développée avec l’Inde à ne pas avoir encore attribué son spectre de 3500 MHz à des réseaux 5G, rappelle l’Institut C.D. Howe.