Québecor réclame des sanctions contre Bell dans la saga des poteaux

Pour la deuxième fois en 48 heures, le grand patron de Québecor, de Vidéotron et du Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau, s’en est pris jeudi à sa cible favorite : Bell Canada, qui cette fois est passée à l’attaque.

M. Péladeau a réclamé que les gouvernements imposent des sanctions contre la compagnie de télécommunications advenant que, « comme c’est trop souvent le cas », son féroce concurrent montréalais ne respecte pas une récente décision du CRTC au sujet de l’accès à ses poteaux. « Parce qu’avec Bell, plus ça change, plus c’est pareil », a lancé Pierre Karl Péladeau dans son discours à l’occasion de l’assemblée annuelle des actionnaires de Québecor.

À la mi-avril, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a déterminé que Bell avait enfreint la Loi sur les télécommunications en omettant de fournir un accès en temps opportun aux poteaux et autres structures de soutènement requis par Vidéotron. L’organisme de réglementation avait ordonné à Bell d’effectuer plusieurs tâches dans les 35 jours suivant la publication de la décision, soit au plus tard le 21 mai, et avait précisé qu’il déterminerait si une pénalité financière serait imposée et quel en serait le montant. Vidéotron disait évaluer en septembre les dommages à plus de 12 millions.

Bell décroche des flèches

Dans une réponse à La Presse canadienne, Bell est allée jusqu’à se demander « si Vidéotron ne fait pas exprès d’échouer pour pouvoir nous blâmer ». Selon l’entreprise créée en 1880, les faits parlent d’eux-mêmes et Vidéotron est « très lente » à effectuer la planification des travaux de son réseau, contrairement à Hydro-Québec, Telus et d’autres partenaires avec qui ça « fonctionne bien ».

« Tous les mois, nous devrions recevoir 275 demandes de permis de Vidéotron pour les projets d’Opération Haute vitesse, a noté Caroline Audet, une porte-parole de Bell. En avril, nous n’avons reçu que 7 demandes [de Vidéotron] et jusqu’à maintenant, pour le mois de mai, nous sommes loin des 275 demandes de permis prévues. »

Selon elle, « Vidéotron a des problèmes et cherche quelqu’un d’autre à blâmer. »

Un one man show ?

Pressé de questions dans une conférence de presse suivant l’assemblée, M. Péladeau a justifié sa décision d’ajouter à son rôle de président et chef de la direction de Québecor ceux de p.-d.g. de Vidéotron, avec le départ de Jean-François Pruneau annoncé à la fin avril, et de Groupe TVA tandis que France Lauzière est absente.

Pierre Karl Péladeau a expliqué qu’il s’appuie sur « des équipes de direction solides », comme le faisait son père. « On disait fréquemment de lui que c’était un one man show, mais rapidement, il s’est avéré que mon père s’est entouré de collaborateurs de grand talent et c’est la raison pour laquelle au lendemain de sa disparition l’entreprise a continué de prospérer. »

Le président du conseil d’administration, l’ancien premier ministre Brian Mulroney, a confirmé que le CA est à l’aise avec cette décision. « Si vous voulez qu’une tâche se fasse, confiez là à un homme occupé », a-t-il illustré en anglais, avant de préciser qu’il croit que ce sont des tâches temporaires.

Par ailleurs, Pierre Karl Péladeau a souligné ne plus s’intéresser à Transat A.T., selon les médias du groupe. « Je n’ai plus d’intérêt actuellement. Si je fais une nouvelle proposition, je sais que ça ne passera pas. Alors, à quoi ça sert d’en faire une si on sait que le plus important actionnaire va refuser », a-t-il affirmé.

Léger recul des profits

Québecor a affiché un profit net attribuable aux actionnaires de 121,3 millions comparativement à 131,6 millions un an plus tôt. Le profit ajusté a atteint 129,9 millions, ou 52 cents par action, par rapport à celui de 111,5 millions, ou 44 cents par action, du même trimestre en 2020. Les revenus se sont élevés à 1,09 milliard au plus récent trimestre, comparativement à 1,05 milliard un an plus tôt, une hausse de 3,4 %.

Québecor a précisé que le secteur des télécommunications a affiché une croissance de 4,5 % de ses revenus au premier trimestre. Les revenus de la filiale Vidéotron ont augmenté de 11 % pour les services et équipements mobiles, de 6,9 % en accès Internet et de 65 % en équipements filaires.