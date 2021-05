Les énergies renouvelables ont le vent dans les voiles

Le gouvernement américain a donné son feu vert mardi à un mégaprojet d’éoliennes en pleine mer dans l’Atlantique, symbole de la volonté de Joe Biden de développer le secteur des énergies vertes pour lutter contre la crise climatique.

Le projet, baptisé « Vineyard Wind », prévoit la construction de jusqu’à 84 turbines, qui doivent générer 800 mégawatts (MW) et fournir de l’électricité à 400 000 foyers et commerces, tout en créant 3600 emplois, selon un communiqué de la secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland. Il fait partie d’un grand plan d’investissements pour développer l’éolien offshore, visant à générer 30 gigawatts d’énergie, assez pour fournir 10 millions de foyers aux États-Unis, d’ici 2030. Le gouvernement prévoit de dépenser plus de 12 milliards de dollars par an sur les côtes atlantique et pacifique, et ainsi créer des dizaines de milliers d’emplois.

Le champ sera installé au large de l’État du Massachusetts, sur la côte nord-est, une vingtaine de kilomètres au sud des îles de Martha’s Vineyard et Nantucket, célèbres lieux de villégiature pour les plus fortunés. Ce feu vert « n’est pas le début d’un projet unique, c’est le lancement d’une nouvelle industrie », a salué dans un communiqué séparé le patron de Vineyard Wind, Lars Pedersen, qui prévoit un début d’activité en 2023.